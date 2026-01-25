Après Altered Carbon chez Netflix, qui a connu une excellente première saison, puis une seconde très décevante, au point de mener à son annulation pure et simple, c'est au tour d'Apple TV+ de redonner espoir aux fans de Cyberpunk s'agissant d'une série prometteuse. La plateforme à la Pomme s'apprête en effet à lancer une nouvelle série événement particulièrement ambitieuse en adaptant l'une des œuvres majeures ayant donné ses lettres de noblesse au genre tout entier.

Un monument du genre cyberpunk bientôt adapté en série chez Apple TV

Durant sa diffusion, Altered Carbon a reçu des critiques majoritairement positives, notamment pour son univers unique et ses visuels époustouflants. Cependant, sa production a toujours représenté un investissement important pour Netflix, et ses thèmes – le cyberespace, l'identité de genre et les hybrides humains/technologies – se sont peut-être révélés trop complexes pour le grand public. Or, une série actuellement en tournage semble promise à un avenir radieux et pourrait bien succéder à Altered Carbon. Cette fois-ci, elle provient d'Apple TV+ et il s'agit de Neuromancer, adaptation du roman culte de 1985 de William Gibson, pionnier du cyberpunk, qui pourrait bien devenir votre nouvelle obsession si vous aimez ce genre si unique de la science-fiction.

Considérée comme l'une des pierres fondatrices du cyberpunk dans son ensemble, l'œuvre Neuromancer de William Gibson fera prochainement l'objet d'une adaptation en série sur Apple TV+. Annoncée il y a un petit moment déjà, elle nous fera découvrir un monde dystopique où le capitalisme domine et écrase tout le reste. Comme dans la saga littéraire, on suivra Henry Case, un hacker recruté par une mystérieuse jeune femme, Molly, pour faire le braquage du siècle dans ce qu'ils appellent la Matrice, une représentation physique du codage informatique. Un pitch qui rappelle évidemment Matrix des sœurs Wachowski, quoi de plus normal puisque Neuromancer en est l'une des inspirations principales.

Une distribution prometteuse par une plateforme SVOD qui mise sur la qualité

Pour sa nouvelle série, Apple TV+ a fait appel à Graham Roland (Fringe) qui en sera le showrunner principal. Côté réalisation pour l'heure, il n'y a qu'un nom qui a filtré, celui de J.D. Dillard qui s'occupera pour sûr du premier épisode. Au casting, on retrouvera Callum Turner (Les Animaux Fantastiques ; Masters of the Air) dans le rôle du hacker Case, Briana Middleton (Ride or Die) incarnera quant à elle Molly. Pour le reste c'est assez flou. Malgré son annonce au mois de juillet 2025, la série n'a pour l'heure rien dévoilé de concret si ce n'est un bref teaser dévoilant quelques images du bar Chatsubo, un lieu important dans le roman. Aucune date de sortie, ni même de fenêtre n'a pour le moment filtré.

En revanche, on sait que la série est en pleine production depuis le mois de janvier 2025 et qu'Apple TV+ mise très gros dessus. On pourrait bien avoir là le droit à une nouvelle série de science-fiction incontournable à l'instar d'Invasion ou encore The Foundation. D'autant plus qu'ici, l'univers cyberpunk, très proche de celui de Matrix sur le papier, mais plus proche d'un Cyberpunk 2077 ou d'un Blade Runner dans les premiers visuels, est peu représenté. À surveiller de très près donc.

Source : Apple TV+