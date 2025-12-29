Apple bientôt au pied du mur ? Les géants de la Silicon Valley condamnent l'avenir du smartphone, mais la marque à la pomme ne l'entend vraiment pas de cette oreille.

Entre promesses futuristes et attachement à l'iPhone historique, Apple ne veut pas céder. Depuis presque 20 ans, les smartphones se sont insinués dans notre quotidien jusqu'à devenir des indispensables. Cependant, les temps sont voués au changement. Elon Musk, Mark Zuckerberg et d'autres pontes de la Silicon Valley annoncent d'ores et déjà l'extinction prochaine des téléphones intelligents au profit d'autres technologies. Seulement, la marque à la pomme se refuse à ce constat et n'est clairement pas près d'abandonner.

Le smartphone est déjà enterré par la Silicon Valley

Les nouvelles technologies font l'objet de bon nombre de projets en tout genre. Avec les dernières avancées, les imaginaires s'activent et d'autres manières de communiquer se dessinent, ne laissant plus grand place pour beaucoup aux smartphones. Face à la posture de préservation qu'adopte Apple, d'autres se projettent déjà.

Alors qu'Apple pense encore le téléphone en main, Elon Musk (Tesla, SpaceX) voudrait notamment se défaire des interfaces. Il souhaiterait que les interactions n'aient plus lieu qu'à travers le cerveau grâce à un outil en développement au sein de sa start-up Neuralink. Dans un même état d'esprit, Mark Zuckerberg et Meta misent sur des lunettes de réalité augmentée qui, s'ils vont au bout de leurs ambitions, pourraient remplacer les smartphones d'ici à 2030.

Mais ce n'est peut-être pas d'eux dont Apple auraient le plus à se méfier. D'autres ambitions technologiques murissent au cœur de la Silicon Valley avec des expérimentation qui pourraient changer davantage en profondeur nos habitudes. Nous pensons notamment à Bill Gates et Microsoft qui collaborent avec le studio Chaotic Moon pour développer une sorte de tatouage électronique. Celui-ci ferait de notre corps un vrai tableau de bord numérique. Dans un autre ordre d'idée, Sam Altman, le patron d'openAI (chatGPT), imagine un monde où l'intelligence artificielle serait absolument partout autour de nous. Plus besoin de smartphone alors.

Apple fait de la résistance

Face à cette tendance qui se répand chez de nombreux industriels de la high-tech, Apple n'est pas près de céder. Tim Cook, l'actuel PDG de l'entreprise, ne croit pas à une disparition pure et simple du smartphone. Sortie en début d'année, l'iPhone 16 reste fidèle à l'esprit de la marque. Reconnaissable à son esthétique immuable, il est pensé comme un outil du quotidien et une extension naturelle de la main pour les générations actuelles.

En somme, Apple préfère l'évolution progressive à la rupture brutale. L'entreprise se penche davantage sur des manières d'adapter son matériel aux nouveautés technologiques plutôt qu'à abandonner ce qu'elle maîtrise. Cela ne l'empêche évidemment pas d'explorer d'autres territoires, comme les lunettes connectées et l'IA. Pour autant, tant qu'elle sera sous la direction de Tim Cook, elle ne devrait pas sacrifier le smartphone qui est encore à ce jour le pilier de son économie.