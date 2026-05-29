Des pêcheurs de Gili Trawangan, dans l'archipel de Nusa Tenggara Ouest ont découvert le mois dernier un curieux appareil sous-marin. Ils l'ont plus précisément trouvé à proximité du détroit de Lombok, point de passage stratégique reliant la mer de Chine méridionale à l'océan Indien via la mer de Java. Après de plus amples réflexion, une telle découverte inquiète quant à de futurs plans maritimes de la Chine en Asie.

L'étrange découverte d'un appareil chinois inconnu dans les eaux indonésiennes

L'appareil découvert serait un modèle provenant de la Chine et testé au milieu des années 2010. Il proviendrait plus précisément de par l'Institut de recherche 710, filiale de la China Shipbuilding Industry Corporation (désormais CSSC). Cet institut se focalise sur les systèmes de défense et d'attaque sous-marine. Connu sous le nom de « Système d'amarrage à transmission en temps réel en eaux profondes », il a fait l'objet d'un test au moins dès 2016 par l'Institut d'océanologie de l'Académie chinoise des sciences.

Il aurait permis une transmission en temps réel de données en eaux profondes pendant 190 jours dans le Pacifique Ouest. L'appareil peut rester opérationnel jusqu'à 12 mois grâce à ses batteries internes. Pour communiquer avec la base, il peut larguer des bouées de communication. D'après un examen rapide, il semblerait qu'il manque à l'appareil quelques-unes de ces bouées, ce qui laisse supposer qu'il a envoyé des données vers la base. Ces bouées permettent le transfert de données en temps réel des instruments sous-marins vers les satellites.

Une découverte qui sème le trouble pour les autorités

La découverte d'un tel appareil de détection chinois dans la zone est probablement source d'inquiétude pour les autorités indonésiennes. Cela laisse supposer que la Chine dispose d'un réseau de ces capteurs fournissant des informations en temps réel sur les conditions sous-marines dans ces voies navigables stratégiques, ce qui faciliterait ses opérations sous-marines. Par ailleurs, de nombreux planeurs sous-marins chinois ont déjà été découverts.

Pékin a voulu minimiser les inquiétudes, affirmant ne pas disposer de détails précis sur la question, mais qu'il n'y avait « pas lieu de s'interroger outre mesure ni de nourrir de soupçons excessifs » à propos de la découverte de cet appareil de surveillance sous-marin. Un porte-parole de Pékin a en effet indiqué qu'il ne serait pas rare que des équipements de recherche marine dérivent dans les eaux territoriales d'autres pays en raison de dysfonctionnements ou d'autres raisons.

Plusieurs rapports tendent cependant à indiquer que l'influence de la marine chinoise semble se développer rapidement, et la découverte d'un tel appareil pourrait étayer encore davantage ces rapports. Pour l'heure, rien n'est cependant encore inscrit dans le marbre.