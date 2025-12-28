Après tout ce temps, Animal Crossing New Horizons n'est finalement pas mort. Cette vitrine de la première Nintendo Switch s'apprête à s'offrir une version Switch 2 tout en déployant sa version 3.0. Toutes deux seront disponibles le 15 janvier 2026 et apporteront leur lot de nouveautés. Une nouvelle fonctionnalité teasée dans le trailer du 30 octobre dernier a notamment retenu l'attention. Sauf qu'un détail, passé inaperçu pour beaucoup, vous a probablement échappé à vous aussi. Gare à la déception, on vous explique tout.

Mauvaise surprise pour cette nouveauté d'Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing New Horizons fêtera déjà ses six ans l'année prochaine. Véritable phénomène, il a captivé des millions de joueuses et joueurs à travers le monde pendant des mois durant le confinement de 2020. Cependant, un manque de renouvellement dans le contenu s'est fait ressentir au fil du temps. Surtout que Nintendo n'avait pas prévu de suivi sur le long terme. Du moins, jusqu'à l'arrivée de la Nintendo Switch 2. À la surprise de tout le monde, il y aura bien du neuf pour le jeu.

La sortie de la nouvelle console cette année est l'occasion de proposer une ultime mise à jour pour Animal Crossing New Horizons dès le mois de janvier prochain. Au programme : un multijoueur plus riche, une ergonomie repensée et de nouvelles fonctionnalités. C'est une de ces dernières qui nous intéresse aujourd'hui, notamment pour les amateurs de rétrogaming. En effet, le trailer d'annonce a révélé que vous pourrez acheter d'anciennes consoles de Nintendo, comme la NES ou la Game Boy, et y jouer directement in-game.

Sauf qu'il faudra remplir une certaine condition pour jouer à ces consoles. En effet, vous trouverez une petite ligne dans le trailer indiquant qu'« un abonnement Nintendo Switch Online est requis ». En somme, cette fonctionnalité sera dépendante du service en ligne du constructeur, qui donne justement accès à des dizaines de jeux rétro. D'ailleurs, l'interface dans Animal Crossing New Horizons sera la même que le catalogue de jeux à la demande.

Dès lors, ce sera un peu comme si vous accédiez directement à ce catalogue depuis votre partie d'Animal Crossing. Cela justifie finalement la nécessité d'une souscription au online. Puisque beaucoup jouent déjà au jeu en ligne pour des parties entre amis, ce ne sera peut-être qu'un détail. Cependant, celles et ceux qui ne sont pas abonnés y verront certainement une déception.





Capture d'écran en date du 26 décembre 2025. © Gameblog.