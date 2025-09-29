Vous avez une tablette Android qui traîne ? Plutôt que de la laisser prendre la poussière, elle peut s’avérer très utile et connaître une seconde vie. Explications.

Vous avez une tablette Android oubliée dans un tiroir ? Avant de la revendre pour trois fois rien ou de la laisser prendre la poussière, sachez qu’elle peut encore vous rendre service. Avec une petite astuce, elle peut se transformer en écran Android Auto pour votre voiture. Et le résultat est bien plus pratique qu’un simple smartphone.

Pourquoi une tablette Android ?

Un téléphone fait déjà le travail. Mais soyons honnêtes : l’écran est souvent trop petit. Avec la nouvelle interface Coolwalk d’Android Auto, qui affiche plusieurs applis en même temps, la lecture devient vite compliquée. Une tablette de 7 à 10 pouces change tout. L’affichage est clair, lisible, et bien plus agréable. Attention toutefois à ne pas voir trop grand. Au-delà de 10 pouces, la tablette risque de gêner la visibilité sur la route ou de masquer des boutons essentiels du tableau de bord.

Reste ensuite à savoir où la poser. Là encore, plusieurs solutions existent. Vous pouvez utiliser un support à ventouse, un système aimanté pour les petits modèles ou encore un support qui se glisse dans le lecteur CD. L’essentiel est que la tablette Android reste stable et n’empêche pas de conduire confortablement.

Côté technique, rien de compliqué. Il suffit de télécharger l’application Headunit Reloaded sur le Google Play Store (un peu plus de 25 euros). Ensuite, direction les paramètres d’Android Auto pour activer le mode développeur. En quelques clics, vous pouvez lancer le serveur et relier la tablette à la voiture via un câble USB. Il faudra juste une connexion Internet (par exemple en partage depuis votre smartphone) pour finaliser la configuration et donner les autorisations nécessaires.

Avec cette astuce, plus besoin d’investir dans un système multimédia hors de prix. Un vieil appareil oublié devient un compagnon de route idéal pour la navigation, la musique et les appels mains libres. Et pour les plus prudents, il existe déjà des tutoriels détaillés, en vidéo ou en texte, qui expliquent pas à pas comment réussir l’installation Android. On peut même adapter le tout avec des supports spécifiques pour tableau de bord ou grille d’aération, afin d’assurer stabilité et confort d’utilisation. Au final, une solution pratique, économique et écologique, qui redonne une vraie utilité à un appareil destiné à rester au fond d’un tiroir.

