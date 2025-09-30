Vous en avez marre de recevoir sans cesse des appels de démarchage téléphonique sur votre téléphone Android ? Voici une solution pour vous faciliter la vie.

Qui n’a jamais soupiré en voyant s’afficher un numéro inconnu sur son téléphone portable ? Le démarchage commercial reste un vrai fléau, malgré les tentatives répétées pour l’endiguer. La liste Bloctel, censée protéger les consommateurs, a montré ses limites. Résultat : beaucoup préfèrent ne plus répondre aux appels de numéros masqués ou inconnus. Mais une nouvelle application Android pourrait bien changer la donne.

Le problème persistant des appels commerciaux

Les opérateurs et les constructeurs ont déjà intégré des filtres dans leurs applications de téléphonie, comme l’appli Téléphone de Google. Mais ces outils restent assez basiques : ils bloquent numéro par numéro. Or, les centres d’appels disposent de larges plages de numéros, ce qui leur permet de varier rapidement et de contourner ces blocages. Autant dire que l’utilisateur se retrouve vite saturé.

Pour tenter d’apporter plus de clarté, l’Arcep a introduit en 2024 un plan de numérotation spécifique au démarchage. En clair, certains préfixes sont désormais réservés aux démarcheurs : 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378 et plusieurs autres. Dans les DOM-TOM, d’autres combinaisons existent également. Théoriquement, bloquer ces plages suffirait pour retrouver la tranquillité. Mais encore faut-il avoir l’outil adapté.

Préfixe Bloqueur, une appli Android pensée pour le quotidien

C’est là qu’intervient Préfixe Bloqueur, une application gratuite disponible sur Android. Sa promesse est simple : bloquer non pas un numéro isolé, mais tout un ensemble de numéros partageant le même préfixe. Contrairement à d’autres applis, elle n’a pas besoin de remplacer totalement votre application Téléphone. Elle agit plutôt en complément, en filtrant les appels avant qu’ils n’atteignent votre journal d’appels.

Son fonctionnement est assez direct : l’utilisateur saisit les préfixes à bloquer (en commençant par +33 pour la France), et tous les appels provenant de ces numéros sont redirigés automatiquement vers la messagerie. Vous continuez donc à recevoir vos appels importants, sans être envahi par les publicités téléphoniques.

Une avancée, mais pas une solution miracle

Comme souvent, aucune solution n’est parfaite. Les centres d’appels les plus agressifs utilisent parfois le spoofing, une technique qui consiste à afficher un faux numéro, parfois même celui d’un particulier, pour tromper les filtres. Dans ces cas-là, ni les préfixes ni les applications ne suffisent à se protéger. Ce problème reste entre les mains des opérateurs et des autorités de régulation.

Néanmoins, Préfixe Bloqueur sur Android à un mérite : il permet enfin de reprendre un peu le contrôle. Pour de nombreux utilisateurs, bloquer ces plages suffit déjà à réduire considérablement les appels indésirables au quotidien. C’est une solution pratique, gratuite et facile à mettre en place, qui peut s’ajouter aux filtres proposés par certains opérateurs comme Orange ou Free.

Source : Prefixe Bloqueur