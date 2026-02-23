Officialisé en novembre 2025 par Amazon, le retour de Stargate se précise davantage grâce aux confessions du créateur de la série, qui nous dévoile l’étendue de ses ambitions.

Pour toutes les personnes ayant grandi ou vécu dans les années 90, le simple nom de Stargate évoque sans aucun doute de nombreux souvenirs nostalgiques. En particulier si l’on parle de la série Stargate SG-1, diffusée entre 1997 et 2007, ou de l’un de ses deux spin-off qui ont suivi. Et cela tombe bien, puisque comme confirmé par Amazon en novembre dernier, l’univers de la franchise reviendra bientôt avec une nouvelle série chapeautée par Martin Gero, ex-producteur des séries Atlantis et Universe. Et on en sait désormais davantage sur ce grand retour.

La nouvelle série Stargate dévoile ses futures ambitions

En effet, à l’occasion d’une interview donnée à la chaîne Dial the Gate sur YouTube, Gero a expliqué que les premières discussions autour du retour de Stargate ont débuté fin 2023, avant de donner lieu à un accord préliminaire d’Amazon en juin 2024. Car oui, contrairement à ce que les fans ont pu penser, le fait que nous n’ayons aucune nouvelle de la franchise dans les années qui ont suivi l’acquisition de MGM n’avait en réalité rien à voir avec un quelconque désintérêt d’Amazon pour cette dernière. Bien au contraire, même.

« Il faut reconnaître qu’Amazon avait déjà identifié Stargate comme un candidat idéal pour une série télévisée » assure Gero au micro de la chaîne YouTube. « Il s’agit simplement d’une entreprise très discrète. C’est une entreprise technologique. Le fait que vous n’ayez entendu parler de rien n’est donc pas lié à un manque d’enthousiasme de leur part, mais plutôt au fait qu’ils essayaient en interne de déterminer la meilleure approche à adopter ». Et maintenant que c’est chose faite, la grande annonce tant attendue a ainsi pu être réalisée.

Pourtant, Gero tient à prévenir les fans : cette nouvelle série Stargate ne devrait pas voir le jour avant fin 2027, voire 2028, en tout cas si tout se passe comme prévu. Car l’écriture, qui n’avait pas encore débuté au moment de l’interview il y a deux mois, n'a en fait commencé qu'à la mi-janvier 2026. « Ces choses prennent environ deux ans » précise alors Gero. « Cela pourrait être un peu plus court, ou un peu plus long, mais j’espère que ce ne sera pas plus long ». De la même manière : « Nous n’avons pas encore commencé le casting. Nous en sommes encore loin » assure-t-il.

Un show pour les fans comme les nouveaux venus

Mais alors, pourquoi Amazon a-t-elle pris la décision d’annoncer ce projet dès maintenant, au risque de faire languir les fans pendant un long moment ? « Parce que nous ne voulions pas que les choses fuitent » explique le créateur de la nouvelle série Stargate. « Une vingtaine ou une trentaine de personnes au sein de l’entreprise étaient au courant, et pour concevoir une série, il faut embaucher 400 personnes… Nous voulions que les fans l’apprennent par nous, et non par un leak ». Une justification que l’on peut alors aisément comprendre.

D’ailleurs, Gero en profite alors pour rassurer les fans en affirmant que cette nouvelle série n’a aucunement pour vocation de remplacer tout ce qui a été fait dans l’histoire de Stargate jusqu’à présent. « Nous ne sommes pas là pour défaire ce qui a été fait auparavant » insiste-t-il au micro de Dial the Gate. Leur objectif, au contraire, est plutôt de faire de cette dernière un nouveau point d’entrée pour le public. Un public à la fois composé des fans des séries d’origine, forcément, mais aussi de nouveaux spectateurs curieux de découvrir cet univers.

Et c’est précisément pourquoi Gero a choisi de s’entourer de plusieurs membres des équipes originales, dont le retour a d'ores et déjà été officialisé. On parle alors notamment de Joseph Mallozzi, producteur exécutif et scénariste ; de Brad Wright, showrunner et co-créateur de Stargate ; et enfin de Joe Flanagan, qui officiera désormais en tant que scénariste après avoir incarné John Sheppard dans Stargate Atlantis. Une bien belle équipe, donc, qui semble pour l’instant indiquer que le projet se trouve entre de très bonnes mains.

Des prémices déjà prometteuses selon l’un des créateurs

Et même si tout reste encore à faire, Mallozzi, qui a déjà eu l’occasion de jeter un œil au pilote écrit par Gero, ne manque pas d’éloges à son sujet. « Je ne peux évidemment pas trop en dire sur le contenu à ce stade, mais je peux vous assurer qu’il reprend tout ce qui a fait le succès des Stargate originaux » a-t-il notamment déclaré sur X. « Émotion, humour, riche mythologie, exploration, action, aventure, personnages attachants et captivants, et ce sentiment général d’optimisme et de plaisir qui vous a fait tomber amoureux de Stargate ».

Reste maintenant à voir où tout cela nous mènera. Car bien sûr, même si Gero n’a pas encore souhaité en dire plus sur la question, il a d’ores et déjà sous-entendu que l’on aura affaire à des saisons bien plus courtes qu’à l’époque. « [Mais] nous allons essayer de mériter chaque vue, qu’il s’agisse de fans de longue date ou de nouveaux venus » assure-t-il malgré tout. Rendez-vous dans les prochains mois, donc, pour en savoir plus, en sachant que la nouvelle série Stargate devrait officiellement débuter sa production aux alentours de l’automne 2026.

Source : Dial the Gate