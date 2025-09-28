Alors que l'intelligence artificielle transforme déjà nos vies, un avantage discret mais précieux d'Amazon Prime vient de disparaître. Il y a de fortes chances que vous n'ayez même pas remarqué la différence.

Depuis plusieurs mois, Amazon Prime fait de l'IA son nouveau terrain de jeu. Recommandations personnalisées, gestion automatisée des stocks, essayages virtuels... L'entreprise réinvente l'expérience d'achat en ligne. Sauf que derrière cette stratégie, on lit une volonté claire : rendre le shopping plus rapide, plus efficace, mais aussi plus rentable. Une fois de plus, l'innovation se paie quelque part. Cette fois, c'est un privilège que beaucoup d'abonnés Prime appréciaient qui a été sacrifié sur l'autel de la technologie.

Un avantage Amazon Prime qui disparaît en silence

Pendant plus de sept ans, les membres Amazon Prime pouvaient profiter d'un service méconnu mais redoutablement pratique : « Essayez avant d'acheter ». Cela permettait de recevoir jusqu'à 6 articles vestimentaires ou de décoration, de les tester chez soi le temps d'une semaine, puis de ne payer que ce qu'on souhaitait garder. C'était une façon simple d'éviter les mauvaises surprises, c'est pourquoi c'était une fonctionnalité plaisait à de nombreux utilisateurs.

© Amazon.

Mais l'IA est passée par là. Amazon Prime mise désormais sur les essayages virtuels, les assistants de taille ainsi que les recommandations boostées par des algorithmes prédictifs. En résulte la disparation soudaine de la fonction « Essayez avant d'acheter ». Elle s'est ainsi éteinte aux États-Unis le 31 janvier dernier, avant d'être progressivement supprimée des stores européens, y compris en France.

Derrière cette décision, on perçoit une logique implacable pour l'entreprise issue des GAFAM. Le programme était limité aux produits de mode et peu rentable. Dès lors, il ne faisait pas le poids face aux nouvelles prouesses de l'intelligence artificielle. Pour Amazon Prime, les cadres préfèrent investir sur une expérience purement numérique dorénavant. Ainsi, les essayages ne se font plus que devant son écran. C'est inévitablement plus pertinent pour l'entreprise et, a fortiori, moins coûteux. À l'inverse, cela se révèle moins concret pour les acheteurs.

Bien sûr, le GAFAM se veut rassurant. Dans un communiqué officiel, il assure que les retours restent gratuits et que les algorithmes de l'IA promettent de vous conseiller de mieux en mieux, en concordance avec les évolutions croissantes. L'enjeu est évidemment de convaincre les abonnés Amazon Prime que ce service leur est bénéfique. Pourtant, on s'accordera à dire que rien ne remplace l'essai réel d'une paire de chaussure, d'un pantalon ou de quelconque accessoire.

L'assistant d'Amazon Prime vous permet même d'essayer du maquillage. © L'Oréal.

Avec ce sacrifice commis sur le dos des membres à Amazon Prime, l'entreprise montre certes que la technologie avance, mais qu'elle n'hésite pas à adopter les nouveautés, quitte à supprimer certains avantages. Une fois n'est pas coutume, il semble que l'adage se confirme. L'ajout de fonctionnalités à l'abonnement est gratuit, mais toute révolution a un prix et c'est le consommateur qui le paie.