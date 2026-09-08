Un an de Prime offert juste pour ouvrir un compte ? Nickel dévoile sa carte la plus généreuse, mais gare aux conditions cachées. La durée du cadeau varie du simple au quadruple selon la carte choisie.

La banque Nickel propose désormais un abonnement Amazon Prime offert, pour une durée pouvant aller jusqu'à 12 mois, à l'ouverture d'un compte. L'offre est valable uniquement jusqu'au 15 septembre 2026 inclus et s'accompagne d'une carte Mastercard et d'un RIB français, confirme le média Presse Citron.

La durée du cadeau dépend du modèle de carte choisi. La carte Nickel Classic, facturée à partir de 25 euros par an, et My Nickel, sa version personnalisable déclinée en 15 coloris, donnent droit à 3 mois de Prime offerts.

La carte Chrome, pensée pour les voyageurs, ouvre droit à 6 mois. La carte Metal, la plus haut de gamme du catalogue, offre l'année entière. Nickel Pro, destinée aux entrepreneurs individuels, complète le catalogue, sans que la durée de Prime associée soit précisée.

Pour les formules Classic et My Nickel, la promotion court jusqu'au 15 septembre 2026 inclus. Elle s'adresse aussi bien aux nouveaux clients qu'aux détenteurs actuels d'une carte Classic ou My Nickel souhaitant passer à une offre Chrome ou Metal, à condition que le compte soit fonctionnel et la cotisation à jour.

L'activation ne peut se faire qu'une seule fois sur une période de 12 mois glissants. Nickel, qui permet d'ouvrir un compte sans condition de revenus, revendique une accessibilité à plus de 198 nationalités, via une application disponible sur iOS et Android.

Comment activer l'offre

Un lien promotionnel apparaît dans la rubrique Compte de l'application, quatre jours après l'ouverture du compte ou la commande de la carte. En cliquant dessus, l'utilisateur est redirigé vers Amazon pour se connecter à un compte existant ou en créer un, puis doit renseigner sa carte Nickel et une adresse de facturation.

Aucun montant n'est prélevé pendant la période offerte : livraison express, Prime Video, Prime Reading, Amazon Music et Prime Gaming deviennent accessibles dès la validation.

Un abonnement Prime déjà actif empêche en revanche de cumuler l'offre. Il faut attendre son expiration avant d'activer le lien Nickel. Passé les mois gratuits, Amazon reconduit automatiquement l'abonnement pour 6,99 euros par mois, une reconduction que l'utilisateur peut désactiver à tout moment.

Amazon Prime aussi chez Revolut Ultra

En France, l'application Revolut a été téléchargée plus de fois que TikTok, Instagram, Canva ou Facebook sur les six premiers mois de 2026, avec plus de 2 millions de téléchargements comptabilisés. La banque en ligne vient justement d'ajouter Amazon Prime à la liste des services inclus dans sa formule Ultra, facturée 60 euros par mois, soit près de 600 euros par an.

Revolut présente cet ajout comme l'avantage le plus intéressant proposé jusqu'à présent dans l'abonnement Ultra, sa formule la plus haut de gamme, Amazon Prime étant plébiscité par les utilisateurs du monde entier contrairement à d'autres partenaires jugés moins destinés au grand public.

L'abonnement inclut aussi des avantages bancaires : plafond de retraits gratuits porté à 2 000 euros par mois partout dans le monde, virements internationaux illimités sans frais, accès illimité aux lounges d'aéroports et carte physique métal plaquée platine.

Les abonnements partenaires inclus dans la formule représentent une valeur totale de 4 600 euros par an. Encore faut-il les utiliser réellement pour rentabiliser les 600 euros annuels de cotisation, l'un des points à vérifier avant de souscrire.