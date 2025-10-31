Il y a parfois des commandes qui tournent clairement à votre avantage, même si cela reste assez rare. C’est justement le cas dans cette nouvelle histoire. Que peut-on en retenir ?

Recevoir un produit par erreur n’est pas rare, mais se le voir offrir par un géant du e-commerce, c’est une autre histoire. C’est pourtant ce qui est arrivé à un joueur chanceux qui, après avoir signalé un doublon dans sa commande, a reçu une réponse totalement inattendue d’Amazon.

Un simple achat Amazon qui tourne à la bonne surprise

Tout est parti d’une commande Amazon ordinaire. Un joueur souhaitait s’offrir un écran Alienware 32 4K QD-OLED, un modèle haut de gamme très prisé. Après quelques jours d’attente, le colis arrive enfin. Problème : ils sont deux. Même produit, même référence, même livraison.

Pensant à une simple erreur logistique, l’acheteur contacte aussitôt le service client d’Amazon pour signaler le doublon et organiser un retour. Mais la réponse du support a de quoi surprendre, l’entreprise lui indique que le produit ne sera pas facturé et qu’il peut tout simplement le garder. Un cadeau à près de 900 euros, que le joueur a d’ailleurs partagé sur Reddit, suscitant autant d’étonnement que d’envie.

Une politique logistique parfois plus souple qu’on ne le pense

Comment une telle situation peut-elle arriver ? La réponse se trouve dans les rouages de la logistique d’Amazon. Lorsqu’un colis est déclaré perdu ou égaré, la plateforme procède souvent à un renvoi ou à un remboursement avant même que l’enquête soit bouclée. Si le colis initial finit par être retrouvé, il est alors livré en plus de son remplaçant.

Dans certains cas, notamment pour les produits volumineux, le coût d’un retour dépasse celui du produit. Entre transport, contrôle qualité et remise en stock, la manœuvre n’est tout simplement pas rentable. Amazon préfère donc parfois laisser le client conserver l’article, quitte à transformer l’erreur en geste commercial. Un choix qui n’a rien d’altruiste, mais qui s’inscrit dans une logique économique efficace : mieux vaut fidéliser un client que perdre du temps et de l’argent dans une procédure de retour.

Sur le plan juridique, un acheteur n’a pas automatiquement le droit de garder un produit reçu en trop. Le Code civil français précise qu’un bien livré par erreur doit être restitué à son propriétaire légitime. Toutefois, c’est au vendeur d’organiser la récupération de l’article et d’en assumer les coûts. En prévenant immédiatement Amazon, le joueur a respecté cette obligation légale. Et puisque la société a explicitement décidé de lui offrir l’écran supplémentaire, la situation est parfaitement régularisée.

Une histoire qui fait sourire

Ce genre d’histoire reste évidemment rare, Amazon étant loin d’être connu pour sa générosité spontanée. Mais ce cas rappelle que l’honnêteté peut parfois être récompensée. Le joueur aurait pu se taire, mais il a choisi la transparence, et son geste a payé.

Source : Reddit