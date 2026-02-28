Malgré son statut de mastodonte, Amazon est contraint d'admettre sa défaite face à Steam. Même en luttant, le géant n'a rien pu faire. Un ancien cadre revient sur la situation.

Le nom d'Amazon aurait de quoi faire trembler bien des entreprises. Sa toute-puissance dans le domaine du cloud et de la livraison, son poids croissant dans le secteur du divertissement, tout cela a de quoi impressionner. Pourtant, il y a bien un marché sur lequel il ne parvient pas, malgré les milliards dépensés, à se faire une place aussi grande qu'il le voudrait. Ce marché, c'est celui des jeux vidéo. Et pour cause, il a un adversaire qui règne en maître incontesté dans le champ des PC. Le géant doit s'avouer vaincu face à Steam.

Amazon, le géant qui voulait détroner Steam

Au premier abord, on se dirait que le combat est perdu d'avance... pour Steam. Eh oui ! Même si l'entreprise Valve ne manque pas de ressources, comment lutter face à un géant de la taille comme Amazon ? Alors quand le GAFAM a décidé de mettre un pied dans le domaine du jeu vidéo, on n'aurait pas donné cher de la peau du roi des plateformes PC. Et pourtant.

Ce n'est pas faute pour Amazon d'avoir déployé tout un arsenal. À la fin des années 2000, l'entreprise se lançait dans la distribution de jeux vidéo. Elle suit également la croissance de Twitch, la plateforme de streaming, y voyant là une aubaine de transformer les spectateurs en acheteurs. C'est pourquoi elle rachette le service en 2021. En parallèle, le GAFAM voit le secteur du cloud gaming. Voyant Google s'engager dans la brèche, la société de Jeff Bezos fait de même et lance Luna. Un empire tentaculaire se met en place, mais Steam ne ploie pas.

© Amazon Games.

Valve, grand vainqueur de la bataille PC

Malgré tout ses efforts pour évincer Steam, Amazon ne parvient pas à convertir les joueuses et les joueurs. Et pour cause, l'entreprise ne trouve pas comment leur parler. Elle ne comprend tout simplement pas ce qui motive ce public qu'elle n'a jamais appris à vraiment connaître. Ethan Evans, ancien vice-président de Prime Gaming, ne peut que constater dans un post sur LinkedIn : « Nous étions au moins 250 fois plus grands. Nous avons tout essayé. Mais finalement, Goliath a perdu. »

Le fait est que Valve s'est depuis longtemps fait une place dans le foyer des PCistes, qui y ont bâti leurs habitudes. Non seulement ils disposent d'une bibliotèque qui s'enrichit au fil des sorties, mais aussi des événements comme le Steam Fest. Ils y collectionnent les succès, témoins de leurs prouesses en jeu. Enfin, ils discutent avec la communauté, échangent dans les hubs et suivent les annonces des développeurs sans quitter le service.

Même les jeux gratuits offerts via le service Prime Gaming, désormais rebaptisé Amazon Luna, ne parviennent pas à appeler les joueurs à eux. Ne parlons même pas des jeux créé dans les studios de la boîte. New World Aeternum, Lost Ark... sans être de mauvais jeux, loin de là, témoignent d'un manque de compréhension de leur cible sur le long terme. Alors que, comme Evans le souligne, Valve a créé des jeux dont l'aura brille encore aujourd'hui, Half-Life 2 en tête. Plus encore, la société basée à Bellevue (Washington), est parvenue à construire un espace complet et multifonctionnel avec Steam. Face à cet aveu d'échec de la part du GAFAM, c'est une belle leçon qui s'écrit.