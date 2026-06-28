Saviez-vous que des chercheurs ont prouvé qu'un simple morceau de papier aluminium pouvait améliorer votre signal WiFi jusqu'à 50 % ?

Renforcer son signal WiFi avec un bout de papier aluminium : l'astuce circule sur les réseaux sociaux depuis des années. Elle plaît parce qu'elle ne coûte presque rien et tient en deux minutes. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Une étude du Dartmouth College, menée en 2017, donne quelques réponses.

D'où vient l'astuce, et l'étude qui a relancé le débat

Pendant longtemps, les spécialistes ont accueilli l'idée avec scepticisme. Une étude dirigée par Xia Zhou, au Dartmouth College, a changé la donne. Son équipe cherchait à rendre le réglage de la couverture WiFi accessible au grand public. Les travaux, repris par TechCrunch et évoqués dans Popular Science, portaient sur des réflecteurs en aluminium pensés pour orienter le signal.

Les chercheurs ont travaillé sur des routeurs wifi Netgear R700 et fabriqué des réflecteurs en plastique recouverts d'aluminium. Leur forme était calculée par un algorithme baptisé WiPrint, qui oriente la réflexion des ondes dans une seule direction. Xia Zhou résume l'objectif : « rendre ce type de technologie accessible à n'importe qui ».

Résultats mesurés et comparaisons

En laboratoire, ces réflecteurs sur mesure ont amélioré le signal jusqu'à 50 % dans la direction visée, tout en réduisant les fuites de signal d'environ 75 %. Un simple morceau d'aluminium façonné à la main faisait beaucoup moins bien, autour de 10,20 %. Quant au truc de la canette de soda, il s'est révélé peu fiable face aux dispositifs testés.

Autre point relevé par l'étude : ces réflecteurs personnalisés, pour un coût d'environ 32,20 €, dépassaient certaines antennes directionnelles vendues plusieurs milliers d'euros. Les chercheurs précisent toutefois que, mettre de l'aluminium sur son routeur wifi, ne règle pas les obstacles physiques comme les murs épais, ni les interférences présentes dans l'environnement.

La plupart des routeurs sont équipés d'antennes omnidirectionnelles, qui diffusent le signal selon une forme de donut. Une surface métallique comme l'aluminium réfléchit les ondes radio et peut concentrer l'énergie vers une zone précise. Swarun Kumar, de l'université Carnegie Mellon, juge que l'idée « a tout à fait du sens », même s'il ne l'a pas testée lui-même.

Reste une précaution. La Federal Communications Commission (FCC) pourrait techniquement intervenir si une modification poussait le rayonnement directionnel hors des limites autorisées. Le cas est peu probable avec un bout d'aluminium de cuisine, mais Eric Siu, de Linksys, met en garde contre d'éventuels risques réglementaires.

Mettre de l'aluminium sur son routeur wifi

Pour tenter l'expérience, un morceau d'aluminium de 20,32 cm x 30,48 cm bien placé peut suffire à orienter le signal. Ne couvrez jamais complètement le routeur : il risquerait de surchauffer. L'astuce dépanne sur une zone morte précise, mais pour une solution durable, mieux vaut déplacer le routeur ou passer à un répéteur ou à un système maillé.