Une expérimentation en Allemagne a montré que de nombreuses entreprises sont prêtes à adopter la semaine de travail de 4 jours, qui a des effets plus positifs qu’on ne l’imagine.

La semaine de travail de quatre jours, vous en rêvez ? Certains pays l’ont essayée, et visiblement, ils seraient maintenant prêts à l’adopter. C’est notamment le cas de l’Allemagne qui, en 2024, organisait une expérimentation à grande échelle destinée à en observer les effets auprès de nombreuses entreprises issues de tout secteurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats sont sans appel : à l’arrivée, ce sont en effet 73% des compagnies participantes qui se sont dites prêtes à adopter cette méthode de travail une bonne fois pour toutes.

L’Allemagne teste la semaine de 4 jours, c’est un succès

Lancée fin 2023 en Allemagne, l’expérimentation de la semaine de 4 jours s’est déroulée comme suit. Dans un premier temps, toutes les entreprises concernées ont procédé à une analyse approfondie de leurs processus de travail pendant une période de six mois, dans l’objectif de trouver le meilleur moyen de les optimiser malgré une réduction du temps de poste des employés. Pendant les six mois suivants, ensuite, la semaine de 4 jours est officiellement entrée en vigueur, entraînant ainsi une réduction effective de 20% du temps de travail habituel.

Et le fait est que pour 73% des entreprises, donc, les résultats se sont révélés on ne peut plus concluants. Car alors que certains patrons craignaient que cela ne nuise à la productivité générale des affaires, il s’est en réalité avéré qu’au contraire, lorsque celle-ci ne se contentait pas de se maintenir, elle pouvait avoir tendance à augmenter. Cela s’expliquant, alors, par les processus d’optimisation du temps mis en place en amont. Réduction du nombre de réunions, utilisation d’outils plus efficaces, bien-être des employés… Tout cela aide beaucoup.

Car oui, au-delà même de la notion de productivité, la question du bien-être des employés fut également passée au crible lors de cette expérimentation. Et là encore, les résultats parlent pour eux-mêmes : un employé sur deux a déclaré se sentir mieux sur son lieu de travail, tandis que 44% d’entre eux ont assuré avoir constaté au moins une légère amélioration en la matière. Car passer à la semaine de 4 jours, c’est aussi garantir un meilleur équilibre vie professionnelle / vie privée aux employés, qui ont plus de temps pour se reposer et donc davantage de motivation derrière.

Un milieu en pleine évolution

Sans surprise, l’essai de la semaine de 4 jours n’a toutefois pas non plus réussi à convaincre tout le monde. 20% des entreprises concernées ont affirmé préférer le modèle plus traditionnel de la semaine de cinq jours, tandis que les 7% restants se sont déclarées indécises à l’issue de cette phase d’essai. Bien sûr, nul doute que certains patrons ont alors bien du mal à digérer le fait que si la semaine de 4 jours implique une réduction du temps de travail des employés, elle ne s’accompagne en revanche d’aucune réduction du salaire, qui reste maintenu en totalité.

Mais quoi qu’il en soit, les résultats sont là. À l’instar d’autres pays comme l’Angleterre, l’Espagne ou encore l'Islande, l’Allemagne prouve aujourd’hui une fois encore que les mentalités du monde du travail sont prêtes à évoluer, quitte à désacraliser un système en vigueur depuis plusieurs décennies maintenant. Un peu comme a déjà contribué à le faire le COVID-19, en introduisant par la force des choses le télétravail dans les conventions de bien des entreprises. Reste maintenant à savoir si la France serait elle aussi prête à tenter l’expérience.

Source : 4tagewoche.org