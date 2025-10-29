Un groupe de scientifiques lance l'alerte quant à une potentielle attaque alien, ou en tout cas d'un objet mystérieux, qui pourrait arriver pas plus tard qu'en novembre 2025.

Une équipe d'astrophysiciens s'inquiète de la découverte récente d'un objet interstellaire. Ils affirment qu'il ne s'agirait peut-être pas d'une comète, mais d'un artefact technologique d'origine alien. D'après leurs analyses, il pourrait approcher de la Terre fin novembre ou début décembre 2025 au plus tard. Une rencontre du troisième type imminente en vue ?

Une incursion alien imminente ?

L'objet interstellaire en question, baptisé 3I/ATLAS, a fait sa première apparition le 1er juillet 2025 et suscite de grandes inquiétudes auprès des astrophysiciens à l'origine de l'étude, publiée sur arXiv. Si leur théorie selon laquelle il s'agit d'une technologie d'origine alien s'avère exacte, les conséquences pourraient être « potentiellement désastreuses pour l'humanité ».

Les chercheurs suggèrent que 3I/ATLAS pénètre dans notre système solaire avec une trajectoire et une vitesse non seulement inhabituelles, mais qui pourraient également refléter une conception intentionnelle. Selon l'astrophysicien Avi Loeb, professeur à Harvard connu pour ses théories audacieuses sur la vie alien, le vecteur d'approche de l'objet aurait fait l'objet d'un choix délibéré et se dirigerait vers la Terre courant novembre ou début décembre 2025.

Dans un article publié sur Medium, Loeb explique à propos de ce mystérieux objet potentiellement alien : « 3I/ATLAS atteint son périhélie du côté opposé du Soleil par rapport à la Terre. Cela pourrait illustrer une intention d'éviter les observations détaillées des télescopes terrestres lorsque l'objet est le plus brillant ou lorsque des appareils se dirigent vers la Terre depuis ce point d'observation caché ».

Il note également que la trajectoire orbitale de l'objet présumé alien croise les domaines planétaires de Jupiter, Mars et Vénus, ce qui suggère qu'il pourrait évoluer dans le système solaire plutôt que dériver sans but. Les auteurs de l'étude, dont Adam Hibbered et Adam Crowl de l'Initiative for Interstellar Studies de Londres, partagent l'avis de Loeb selon lequel ces caractéristiques pourraient ne pas être fortuites.

Une théorie qui fait vivement débat dans la communauté scientifique

Bien que la vitesse et l'angle d'entrée de l'objet soient certainement inhabituels, la théorie d'un objet alien ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté scientifique. Samantha Lawler, astronome à l'Université de Regina au Canada, réfute cette hypothèse : « Tout indique qu'il s'agit d'une comète ordinaire, éjectée d'un autre système solaire, tout comme des milliards de comètes provenant de notre propre système solaire ».

Loeb lui-même concède que l'explication la plus probable est naturelle. Il admet que « le résultat le plus probable sera que 3I/ATLAS soit un objet interstellaire tout à fait naturel, probablement une comète ». Néanmoins, les auteurs de l'étude maintiennent la théorie qu'il s'agisse d'un dispositif de surveillance alien ou d'une sonde technologique. Loeb souligne également les limites de notre technologie actuelle, expliquant que nos meilleures fusées ne peuvent atteindre qu'un tiers de la vitesse de l'objet.

Si leur théorie selon laquelle un objet alien se dirige droit sur nous s'avère exacte, les chercheurs à l'origine de l'étude affirment que la Terre pourrait face à un scénario « qui demanderait d'importantes manœuvres défensives ». Reste donc à voir ce qui nous attend, a priori courant fin novembre/début décembre 2025.

Source : arXiv