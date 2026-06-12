Les températures vont monter régulièrement en France d'ici la fin de la semaine. Selon La Chaîne Météo, elles pourront atteindre 35 à 36 °C dans certaines régions, soit 5 à 6 °C de plus que les normales de saison. À l'approche de l'été, les prévisionnistes appellent à la vigilance face à cette chaleur précoce.

La hausse reprend doucement

Après un début de juin plus frais, les valeurs repartent à la hausse. Dès aujourd'hui, on attend 29 à 30 °C entre Montpellier et Sommières, un secteur souvent chaud. Dans le Gard rhodanien, le Mistral maintiendra les maximales autour de 25 °C, indique la prévisionniste Nicole.

Le sud sera touché en premier, le reste du pays suivra. Vendredi, le Gard et l'intérieur de l'Hérault afficheront entre 30 et 32 °C. Le littoral restera plus frais : à Sète, on attend environ 27 °C, sous l'effet de la bise.

Où la chaleur sera la plus forte

Samedi sera sans doute la journée la plus chaude de l'épisode : 35 à 36 °C attendus à l'intérieur de l'Hérault, dans le Minervois et autour de Lézignan. Les communes côtières comme Leucate et Sète resteront plus modérées, autour de 29 °C. Après ce pic, les maximales se maintiendront en fin de semaine entre 32 et 33 °C, et jusqu'à 34 ou 35 °C par endroits.

Les nuits aussi se réchaufferont : dans le Gard, les minimales tourneront autour de 22 à 23 °C, contre 17 à 18 °C en temps normal. Montpellier et Nîmes connaîtront le même écart, 5 à 6 °C au-dessus des moyennes de saison.

Scénarios à venir et changement climatique

Ces valeurs élevées peuvent faire penser à une canicule, mais les seuils de la vigilance orange ne sont pas encore atteints, précisent les deux météorologues, Nicole et Thomas. Il faut tout de même suivre les prochaines prévisions : une période plus instable pourrait succéder à ce pic après le solstice d'été, le 21 juin. Des orages sont possibles, surtout sur le relief des Pyrénées, signe d'un temps plus changeant.