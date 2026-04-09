Le monde du futur s'écrit aujourd'hui. On le constate encore avec une expérience qui a de quoi dérouter de la part de la chaîne de supermarché Aldi.

En 1988, le marché du hard-discount s'installe doucement en France. Deux acteurs se battent principalement dans l'hexagone, tous-deux venus d'outre-Rhin : Lidl et Aldi. Ce dernier, qui était un peu tombé en désuétude il y a quelques années avant de repenser son image pour reconsolider sa présence chez nous, pourrait bien prendre le pas sur son principal rival grâce à une innovation étonnante. Et si on vous disait que vous pourriez bientôt payer l'entrée du magasin ? C'est en tout cas ce qui est maintenant en place dans plusieurs établissements.

Aldi se la joue Amazon avec ses magasins autonomes... mais payants

Réputé pour ses petits prix, Aldi pourrait bien vous faire payer le prix fort à l'avenir. La chaîne allemande de supermarché a pris un tournant en 2022 avec l'application Shop & Go. Déployée dans plusieurs établissements à travers le monde, notamment à Londres (Angleterre), elle s'inspire tout simplement du modèle de magasins autonomes, c'est-à-dire sans caisse, d'Amazon. Mais l'initiative a pris un tournant l'an dernier.

Bien décidé à innover, la chaîne pousse l'expérience encore plus loin. Et pour ce faire, elle choisit à nouveau le magasin Aldi Shop & Go de Greenwich, à Londres, comme terrain privilégié de ses expérimentations. Après l'ouverture des portes en 2022, il faut à présent sortir la carte bleu pour en franchir le seuil. En effet, l'entrée du concept store est payante depuis début 2025.

La chaîne tente de justifier le coût d'entrée

Trois ans après l'ouverture du Aldi Shop & Go de Greenwich, la chaîne a décidé de revoir son modèle. Depuis 2025, elle a instauré un système de pré-autorisation de paiement. Comprenez par là que l'entrée dans le magasin vous est automatiquement facturée 10 livres sterling, soit 11,50 euros aujourd'hui. Ce coût est toutefois remboursé dans un délai de 2 jours si vous n'achetez rien. De même, il est automatiquement réduit du ticket de caisse en cas d'achat.

Mais depuis un an, les usagers ont fait face à des revers avec cette technologie. Beaucoup se plaignent de prélèvements indésirables, que ce soit pour le pré-paiement de l'entrée, soit pour des achats qu'ils n'ont pas effectués. C'est-à-dire que les technologies IA embarqués dans le magasin Aldi seraient très loin d'être infaillibles. Ajoutez à cela des remboursements plus tardifs qu'annoncés, il n'en faut pas plus pour mettre les clients en colère. Même si la chaîne de hard-discount veut se positionner au top de l'innovation, il y a encore fort à faire pour être au point.