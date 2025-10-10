21 ans plus tard et malgré la réception très sévère de ce film réalisé par Alain Chabat, on utilise encore tous une de ses répliques les plus cultes.

Deux ans après l'exceptionnel Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, Alain Chabat reprenait la casquette de réalisateur pour opérer un radical changement avec un film qui a été un véritable bide à sa sortie. Pourtant, grâce à une petite réplique simple et efficace, ce que beaucoup considéraient comme un navet fait désormais partie du langage courant et du patrimoine culturel français.

Un film d'Alain Chabat qui a marqué la pré-histoire du langage français

En 2002, l'influent Alain Chabat, humoriste de son état, marquait l'histoire du cinéma français avec Mission Cléopâtre, adaptant un des albums de l'iconique bande déssinnée Astérix & Obélix, et qui figure encore aujourd'hui comme l'une des meilleures adaptations des œuvres d'Albert Uderzo et René Goscinny, voire même l'une des meilleures comédies françaises de l'histoire. Deux ans après ce triomphe, il remettait le couvert pour un film totalement déjanté plaçant son récit bien des années avant l'Antiquité d'Astérix & Obélix, et qui a fait un véritable bide à sa sortie : RRRrrr!!!

Pour rappel, Alain Chabat nous emmenait avec RRRrrr!!! il y a 37 000 ans, alors que la Tribu des Cheveux Sales veut voler la recette du shampooing de la Tribu des Cheveux Propres. Un véritable OVNI du cinéma, porté par la troupe des Robin des Bois. Malheureusement, le film a connu un pur bide critique et commercial. L'ensemble de la troupe a très mal vécu cet accueil glacial, surtout après le coup d'éclat de Mission Cléopâtre.

Cependant, 21 ans après sa sortie et malgré ce que beaucoup considèrent comme un navet, RRRrrr!!! d'Alain Chabat a malgré tout durablement marqué le public français, grâce à de nombreuses répliques mémorables jalonnant le film, et surtout une en particulier, toute bête, mais terriblement efficace. Pierre, le préveneur de nuit, délivre cette réplique aux habitants du village, signalant le coucher du soleil en criant « Ça va être tout noir » en déambulant dans les ruelles. Ses congénères lui répondent alors un par un avec un « Ta gueule » bien senti.

Ainsi, même 21 ans après, dès lors qu'on éteint la lumière, que le soleil disparaît à l'horizon, ou qu'on est sur le point d'aller se coucher, on rend hommage à Alain Chabat en scandant la phrase : « Ça va être tout noir ! » Là, si on est en compagnie d'une personne qui a la référence, elle va forcément répondre : « Ta gueule ! ». Comme quoi, une œuvre n'a pas forcément besoin d'être la mieux notée ou ayant le plus rapporté de tous les temps pour marquer durablement son monde.