Les AirTag d’Apple défraient souvent la chronique pour leur usage détourné à des fins de harcèlement. Cependant, lorsqu’ils sont utilisés à des fins éthiques, ils donnent lieu à des histoires incroyables.

Depuis leur lancement en 2021, les Apple AirTag ont surtout été perçus et utilisés comme des gadgets pratiques pour retrouver des objets égarés, comme des clés, des portefeuilles ou certains appareils électroniques. Cependant, l’histoire un californien a démontré que leur utilité allait bien au-delà de cette fonction et pouvoir servir dans situations plus concrètes, notamment pour récupérer des bagages volés. L’homme était en revanche loin de s’attendre à un tel dénouement.

Il retrouve son bagage volé grâce à un AirTag

Daniel Scott, un résident de Los Angeles, lors de son retour de Salt Lake City en août dernier. Après avoir attendu en vain son bagage à la zone de récupération, il a utilisé l'AirTag caché dans sa valise pour tenter de la localiser. Grâce à son téléphone, il a pu voir que son dispositif Bluetooth et donc son bagage se déplaçaient, mais loin de l'aéroport même. Rapidement, il prend un Uber pour suivre le signal, tandis que son partenaire alerte la police de l'aéroport. Grâce à la géolocalisation de l'AirTag, la police a pu tracer la valise jusqu'à un bâtiment abandonné à proximité. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, plusieurs suspects sont interpellés. Scott découvre l’un d’eux portant ses vêtements, alors même que la valise a été détruite et que ses affaires étaient éparpillées dans le bâtiment.

Malgré tout, il parvient à récupérer une grande partie de ses effets personnels. « L'AirTag m'a donné une chance de retrouver mes affaires », a-t-il commenté après l'incident. Cette anecdote montre que la petite puce, pas plus grande qu’une pièce de monnaie, a su évoluer depuis son lancement et sont désormais utilisés dans des situations bien plus complexes que leur usage initial.

Un AirTag d'Apple ©Apple.

Un usage parfois controversé

D’autres exemples ont prouvé leur efficacité. Un couple à Londres qui retrouve leur Jaguar volée grâce à un AirTag, un entrepreneur qui découvre qui volait ses outils électriques valant plusieurs millions de dollars... Face à cette popularité, plusieurs compagnies aériennes ont adapté leurs services en permettant à leurs passagers de soumettre les données de leur appareil pour faciliter la récupération de bagages perdus.

Cependant, le dispositif n’est pas sans controverses. Il défraie également la chronique pour ses usages détournés pour du harcèlement. Il peut en effet être discrètement glissé dans les sacs ou véhicules de victimes. Conscient de cet usage à des fins malveillantes, Apple a collaboré avec Google et d’autres fabricants de dispositifs Bluetooth du même acabit pour mettre en place une alerte de sécurité qui prévient les utilisateurs si un AirTag se déplace avec eux sans raison apparente.

Source : Mashable