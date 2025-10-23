Un mythe qui a la vie dure selon lequel les aimants sur son frigo ont un impact sur la facture est-il vrai ? Bosch, une marque spécialisée en la matière, explique tout.

Depuis des années, parmi tant d'autres mythes qui continuent de circuler dans les foyers et sur les Internets, en voici un qui ne cesse de revenir sur le tapis : les aimants augmentent-ils la consommation d'électricité de votre réfrigérateur ? Grâce à une clarification de différents experts comme la marque Bosch, on a enfin une réponse claire à cette électrisante question.

Bosch lève enfin le voile sur le mythe de l'impact sur sa facture des aimants sur son frigo

Les aimants sont une façon amusante de décorer votre frigo, d'afficher des pense-bêtes ou d'accrocher des listes de courses, mais une question taraude visiblement tout le monde depuis des années : interfèrent-ils avec la consommation d'énergie ou les performances de refroidissement de nos réfrigérateurs ? L'entreprise Bosch, entre autres experts dans le domaine, s'est enfin fendue d'une réponse à ce mythe particulièrement répandu.

De manière extrêmement simple et compréhensible par tout le monde, Bosch répond : « non, ce n'est pas vrai ». La marque explique que les aimants sont bien trop légers pour altérer le joint de la porte ou le mécanisme interne. Autrement dit, vos souvenirs ne font pas grimper votre facture d'électricité en secret. Les experts en énergie d'Endesa et de LG partagent ce point de vue, qualifiant de « totalement fausse » l'idée selon laquelle les aimants augmentent la consommation d'électricité. Les champs magnétiques qu'ils produisent sont si faibles qu'ils ne peuvent pénétrer suffisamment pour affecter le refroidissement.

Un mythe magnétique qui s'effondre, le problème est ailleurs

Cela dit, Bosch apporte une petite nuance à son affirmation première : empiler trop d'aimants au même endroit pourrait à terme endommager les charnières de la porte, réduisant ainsi potentiellement la durée de vie de l'appareil. Mais il s'agit ici d'usure physique, et non de gaspillage d'énergie.

Si les aimants ne réduisent pas l'efficacité de votre réfrigérateur, les réfrigérateurs eux-mêmes comptent parmi les plus gros consommateurs d'électricité de la maison. Les bonnes habitudes comptent donc bien plus que les idées reçues. Les experts recommandent ainsi de garder la porte fermée autant que possible, de ne pas baisser inutilement la température et d'entretenir régulièrement les joints. Des gestes simples comme dégivrer le congélateur et bien conserver les aliments peuvent également permettre d'économiser considérablement de l'énergie à long terme.

La leçon ? Ne vous souciez pas des aimants. Concentrez-vous plutôt sur la réduction des déchets réels dans votre quotidien. En étant attentif au fonctionnement de votre réfrigérateur, vous réduirez votre consommation d’énergie, prolongerez la durée de vie de votre appareil et contribuerez à préserver la planète.

Source : Bosch