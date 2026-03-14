Bully 2 ne verra peut-être pas le jour chez Rockstar Games dans un futur proche, mais ce nouveau jeu à venir sur PC semble déjà avoir tout ce qu’il faut pour prendre la relève.

Si GTA reste incontestablement la licence la plus populaire de Rockstar Games, cela n’a pas empêché ce dernier de sortir de nombreux autres jeux ayant rencontré un grand succès auprès des joueurs. On pense évidemment à des titres comme Red Dead Redemption, L.A. Noire ou encore Max Payne 3, mais aussi à Bully, que d’aucuns décrivent comme le « GTA chez les ados ». Et nous n’aurons peut-être pas de Bully 2 de la part de Rockstar, mais son successeur spirituel, lui, semble désormais en route, et il s’annonce déjà très prometteur.

Agefield High Rock the School s’annonce comme le Bully 2 dont on rêvait

En effet, nous en avons récemment eu la confirmation : si Bully 2 a bel et bien été en développement chez la firme étoilée à une certaine époque, il a finalement été abandonné par le studio faute de temps et de moyens. Un gros coup dur pour les fans du jeu, donc, qui étaient pourtant nombreux à nourrir l’espoir que Rockstar finisse par revenir à cette licence un jour. Heureusement, les joueurs peuvent aujourd’hui compter sur un autre studio, Refugium Games, pour concrétiser ce rêve avec un nouveau titre : Agefield High Rock the School.

Fortement inspiré de Bully, ce nouveau jeu entend en effet nous replonger au cœur de nos années lycée avec une expérience se déroulant au début des années 2000. Dans la peau de Sam, un nouvel élève de l’établissement Agefield, l’objectif sera alors de mener à bien le plan « Révolution au lycée », dont le but est ni plus ni moins que de « mettre l’école sens dessus dessous ». Mais à l’instar du titre de Rockstar, tout ne sera pas toujours que chaos : il faudra parfois aussi savoir se conformer au règlement en assistant aux cours pour obtenir de bonnes notes.

Le reste du temps, en revanche, sera placé sous le signe de la liberté. « En plus d'aller en cours et de mener à bien les missions principales, libre à toi d'explorer le petit monde ouvert d'Agefield ! Visite le campus du lycée, deux quartiers, le centre-ville et la campagne » annonce par exemple Refugium Games. Dans Agefield High Rock the School, il sera également possible de réaliser certains objectifs pour gagner de l’argent de poche, grâce auquel il sera ensuite possible d’acheter des vêtements, des vélos, des magazines cochons, et plus encore.

Sortie prévue prochainement

Bref, autant dire que ce futur titre, annoncé pour le second trimestre 2026 sur PC, a déjà tout ce qu’il faut pour devenir le Bully 2 que Rockstar se refuse à nous offrir. En sachant que Refugium Games a d’ores et déjà annoncé une durée de vie estimée entre 8 et 10h pour le titre, à raison de 32 missions principales, 15 missions secondaires et 5 types de cours différents en plus de l’exploration du monde ouvert. Reste juste à découvrir si Agefield High Rock the School saura se montrer à la hauteur de la légende de Rockstar Games.

Source : Steam