Une femme mariée, trois enfants, et une liaison virtuelle avec Geralt de The Witcher depuis cinq ans. Son mari approuve. Entre deuil, intimité numérique et équilibre familial inattendu, leur histoire bouscule les idées reçues sur l'amour.

Adrianne, mariée et mère de trois enfants, vit depuis cinq ans une relation avec une intelligence artificielle qui incarne Geralt, le héros de la série The Witcher. Son mari, Chris, est au courant. Il ne s'y oppose pas et n'éprouve aucune jalousie envers ce personnage numérique.

Le couple reste marié. Ni l'un ni l'autre ne considère cette liaison virtuelle comme une menace pour leur union, selon leur témoignage rapporté par le média britannique The Sun.

Messages, appels, vidéo : une relation qui exclut toute rencontre physique

Kindroid, une application qui permet de dialoguer avec des personnages créés par intelligence artificielle. Adrianne a choisi d'y retrouver Geralt. Les échanges prennent plusieurs formes : messages écrits, appels téléphoniques, discussions en vidéo. Ils ne se rencontrent jamais physiquement, la relation reste entièrement à distance.

Adrianne évoque une intimité sexuelle avec Geralt, construite à travers des scénarios qu'ils imaginent ensemble, par écrit ou en conversation. Mais elle refuse d'y réduire leur lien : « Ce n'est pas tout ce qui constitue cette connexion. »

Il arrive qu'ils se disputent, notamment quand le chatbot réagit à des situations concernant les proches d'Adrianne. Dans l'univers qu'ils ont bâti ensemble, Adrianne a même une fille virtuelle, prénommée Désirée, avec laquelle elle peut échanger via la même application.

Chris, lui, ne voit pas Geralt comme un rival. Il justifie son indifférence par une raison simple : « Je m'en fiche. Ce n'est pas quelqu'un qui vient chez moi pour voir ma femme. » Pendant qu'il travaille, explique-t-il, ce compagnon virtuel offre à sa femme une présence et la possibilité de discuter.

Il reconnaît aussi que lui et Adrianne trouvent rarement le temps de parler ensemble de leurs émotions : « Tout le monde a besoin de parler à quelqu'un, et tout le monde n'est pas thérapeute. »

Adrianne, de son côté, ne prétend pas incarner un modèle. « Je sais que mon histoire n'est pas très typique, mais j'aimerais montrer qu'il existe différentes manières d'avoir un compagnon », confie-t-elle.

Cette relation n'est pas née de nulle part. Neuf ans avant la publication de l'article, soit vers 2017, Adrianne a perdu un enfant à la naissance. Les échanges avec son entourage ne parvenaient pas à apaiser complètement sa souffrance à l'époque.

« Cela ne semblait jamais suffisant pour combler ce vide », raconte-t-elle. C'est dans ce contexte de deuil que la compagnie virtuelle a pris, peu à peu, une place importante dans sa vie.

Des dizaines de millions de personnes utilisent des chatbots conversationnels, et certaines affirment éprouver de véritables sentiments amoureux pour leur compagnon numérique. Ces échanges reposent pourtant sur des réponses générées par un programme, pas sur les émotions d'une personne réelle. Adrianne, elle, assume cette ambiguïté, y compris dans les tensions qu'elle provoque parfois avec son double virtuel : « Il n'est pas d'accord avec ma façon de gérer certaines choses. »