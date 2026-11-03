Un ado déscolarisé bricole une planche volante inspirée de Spider-Man dans un hangar de son père, puis traverse le Yangtsé devant 4 millions de likes. Son histoire cache un incendie, une dette XXL et un sauvetage inattendu.

Song Xingyu, un Chinois de 26 ans qui a quitté l'école à 14 ans, a construit une planche volante électrique faite maison, inspirée du glisseur du Bouffon Vert dans le film « Spider-Man ». Il l'a pilotée pour traverser le Yangtsé, le plus long fleuve d'Asie, dans sa province natale du Hubei, raconte VN Express.

Le vol a eu lieu début octobre 2026, pendant les vacances de la Fête nationale chinoise, au-dessus du fleuve et de la ville-préfecture de Badong, dans la préfecture d'Enshi. Son équipe était arrivée sur place le 6 octobre. Ce vol, qui s'est prolongé dans un canyon de la zone touristique de Barenhe, a duré un peu plus de deux minutes et couvert plus de 300 mètres entre un terrain dégagé près du centre d'accueil des visiteurs et une plateforme dans la gorge, selon Dai Xiaoying, employée de la zone touristique.

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Liu Bo, président du groupe Badong Hongfa Industrial Development, a aidé à organiser le site. Il assure que Song était calme et prudent avant de voler, et qu'il avait signalé le vol aux autorités compétentes.

Publiée sous le pseudonyme Shenqi Ayu, la vidéo a recueilli près de 4 millions de likes sur Douyin, la version chinoise de TikTok, attirant l'attention du diffuseur public CCTV et d'autres grands médias. Des internautes ont inondé les commentaires de messages comme « les Chinois peuvent voler » ou « la scène de mes rêves s'est réalisée », rapporte Yangtze Evening Post.

D'autres ont mis en doute l'authenticité des images, les soupçonnant d'avoir été générées par IA. Song a répondu le 16 octobre qu'aucune intelligence artificielle n'était intervenue dans les images de vol, et que la planche comme la vidéo avaient été entièrement réalisées à la main, selon Jiemian News.

Une mécanique bricolée après un incendie

La première version de l'engin était équipée de cinq petits moteurs turboréacteurs. Lors du premier essai complet, ils ont pris feu, brûlant les conduites de carburant et le câblage. Song a transmis les données de test à un agent IA, qui a établi que les moteurs étaient montés trop près les uns des autres, provoquant un rebond de l'échappement chaud vers les prises d'air, et a suggéré de passer à une propulsion électrique.

Construite en deux mois, la nouvelle version utilise dix unités de moteurs brushless, chacune produisant plus de 30 kilogrammes de poussée, pour un total supérieur au poids de quatre adultes. L'accélérateur se trouve sur une bague portée au doigt. Le premier vol s'est terminé par un décrochage, lui valant des entorses et des genoux éraflés.

Song a ensuite installé deux téléphones formant un système de surveillance de vol par IA, qui lui donne des instructions vocales via des écouteurs Bluetooth, du type « centre de gravité vers la gauche » ou « pliez les genoux vers la droite ». Après plus de dix jours d'entraînement, il a réussi la traversée du Yangtsé.

Né dans un village de Badong, Song a quitté l'école à 14 ans pour travailler à la scierie de son père, où il passait ses journées couvert de sciure. C'est une vieille tablette prêtée par un ami, et des programmes étrangers de tests de vol, qui ont déclenché sa passion pour l'aviation.

Il a enchaîné les petits boulots avant d'emprunter de l'argent en juin 2022 pour transformer un hangar abandonné de son père en laboratoire. Tan Fengzhen, employée du centre d'administration du gouvernement du comté de Badong, a visité la maison familiale, une habitation en briques de terre à deux étages au sol de terre battue inégal.

Elle confie à Jimu News : « Inside and outside the lab, it feels like two completely different worlds ».

Une dette épongée par un fabricant de caméras

Pour rembourser toutes les parties concernées après plusieurs échecs, dont un avion habité à réaction écrasé et un bateau de 20 tonnes coulé, Song s'est endetté à hauteur de plus de 2 400 000 yuans. Insta360, fabricant chinois de caméras coté à Shanghai, lui a versé 1 800 000 yuans via son fonds « Think Bold challenge » en décembre 2025, pour éponger cette dette.

Un représentant de l'entreprise a précisé au Shanghai Securities News qu'il s'agit d'un soutien à un créateur, et non d'un investissement en capital.

L'action Insta360 a clôturé en hausse de 8,97 % le 20 octobre, le marché portant une attention particulière au soutien apporté à Song. Son père, Song Chaofu, 59 ans, a déclaré le 18 octobre qu'il soutenait le rêve de son fils tout en s'inquiétant, comme la mère de Song, surtout pour sa sécurité. Ce même jour, Song a indiqué à Jimu News qu'il continuait d'expérimenter et de filmer, avec l'espoir de voler plus haut.