L'eau potable, qu'on imagine souvent pure et vitale, est aujourd'hui menacée par un ennemi invisible : les microplastiques. Ces toutes petites particules ont envahi nos robinets et altèrent la qualité de l'eau que des millions de personnes boivent chaque jour. Mia Heller, élève de terminale au Kettle Run High School en Virginie, se retrouve en première ligne. Frustrée par l'inaction des agences locales pour régler cette contamination, elle a décidé d'agir elle-même en concevant un prototype qui pourrait changer la donne.

Une idée astucieuse pour l'environnement

Mia, 18 ans, a découvert un vrai problème dans son quartier : l'eau du robinet contenait des microplastiques. Les filtres domestiques classiques demandent souvent un entretien coûteux, notamment le remplacement fréquent des membranes en plastique. Poussée par cette nécessité, elle a imaginé une alternative durable et plus simple, sans membranes, explique le média Vibration. C'est ainsi qu'elle a mis au point un prototype basé sur un ferrofluide (une suspension de particules magnétiques dans un liquide, souvent décrite comme une « huile magnétique ») capable d'attirer et de retenir les microplastiques sous l'effet d'un champ magnétique. Ce principe promet non seulement une grande efficacité, mais aussi moins de déchets et moins d'entretien.

Le procédé est plutôt simple : l'eau contaminée passe à travers le ferrofluide, où les microplastiques s'attachent. Un aimant récupère ensuite ces particules, et l'eau ressort débarrassée de ces impuretés. Autre point intéressant : le ferrofluide peut être largement recyclé, ce qui rend le système encore plus respectueux de l'environnement.

Des résultats qui parlent et la suite

Les chiffres sont parlants. Le système de Mia affiche un taux d'élimination des microplastiques de 95,52 % et permet de récupérer 87 % du ferrofluide. Sur ces bases, son dispositif rivalise déjà avec les technologies conventionnelles. Elle a été finaliste à la Regeneron International Science and Engineering Fair en 2025, où elle a reçu un prix spécial de 460 $ décerné par la Patent and Trademark Office Society pour son approche novatrice.

Il reste quand même des obstacles. Le coût de production actuel du ferrofluide est élevé, ce qui complique un déploiement à l'échelle municipale. Pour l'instant, Mia voit cette technologie comme une solution domestique idéale, facile à installer sous un évier de cuisine. Elle souhaite confirmer scientifiquement son invention et poursuivre ses études dans les sciences et les politiques publiques, avec l'objectif d'apporter des solutions aux communautés confrontées à des problèmes de qualité de l'eau.