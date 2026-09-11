Une pelle, un devoir de lycée et 160 dollars : voilà tout ce qu'il a fallu à Maggie, 14 ans, pour créer un refuge où grenouilles et crapauds prospèrent encore neuf ans plus tard.

À l'automne 2017, Maggie a pris une pelle. À 14 ans, pour un devoir de son cours d'agriculture au lycée, elle a creusé elle-même, à la main, un trou circulaire d'environ 3,66 mètres de diamètre dans le jardin familial. Neuf ans plus tard, ce trou est devenu un point d'eau vivant, peuplé de grenouilles et de crapauds, que la famille surnomme « Maggie's Pond ».

L'histoire est racontée par son père, le photographe Steven David Johnson, dans le magazine National Wildlife, édité par la National Wildlife Federation, dans son numéro de printemps 2026. La famille vit dans la vallée de Shenandoah, en Virginie. Avant les travaux, le terrain n'était qu'un carré de pelouse clairsemée où seul le chant des grillons se faisait entendre l'été.

Avant de creuser, l'adolescente avait comparé les modèles de bassins, leur profondeur, leur revêtement et l'aménagement des berges. La mare a finalement été remplie d'eau au printemps 2018. Quelques semaines plus tard, des crapauds d'Amérique sont venus s'y reproduire spontanément, sans avoir été introduits ni relâchés par qui que ce soit.

Des espèces indigènes plantées pour attirer la faune

Steven et Anna Maria, les parents de Maggie, ont ensuite apporté terre, pierres et plantations en paliers peu profonds autour du point d'eau. La famille a appris que les espèces indigènes favorisent la biodiversité et a choisi d'installer du céphalanthe occidental, de l'eupatoire maculée et de la pontédérie cordée, des plantes qui nourrissent et abritent pollinisateurs et amphibiens.

Des nénuphars blancs ont aussi été plantés directement dans l'eau, offrant un support de ponte aux grenouilles et aux invertébrés aquatiques.

Le jardin a fini par obtenir la certification « Certified Wildlife Habitat » de la National Wildlife Federation, qui atteste la présence de nourriture, d'eau, d'un abri et de zones de reproduction pour la faune locale.

En 2026, à 23 ans, Maggie entretient toujours ce point d'eau et l'observe chaque soir. Les rainettes versicolores et les grenouilles vertes se mêlent désormais au concert sonore du jardin, espèces absentes du paysage de l'été 2017.

Ce résultat n'a rien d'un aménagement laissé à l'abandon. La dépense initiale, revêtement, plantes et outils compris, s'est élevée à environ 160 dollars. La famille dépense chaque année autour de 100 dollars en végétaux, et à l'été 2025, elle a installé une clôture d'environ 600 dollars pour protéger les abords contre les chats.

Selon la National Wildlife Federation, cette transformation montre qu'un projet d'habitat modeste peut faire une différence concrète dès lors qu'il réunit les éléments de base nécessaires à la faune : nourriture, eau, abri et plantes indigènes adaptées. L'organisation rappelle qu'un simple bassin de jardin ne peut, à lui seul, inverser la perte de biodiversité à grande échelle, mais qu'il peut créer une poche d'habitat qui soutient réellement des populations locales, sans nécessiter de réserve naturelle ni de projet de grande ampleur.

Neuf ans après avoir pris une pelle pour un devoir noté, Maggie observe toujours, chaque soir, le même trou d'eau qu'elle a creusé seule à 14 ans.