À Querétaro, au Mexique, un garçon de 10 ans affiche un QI de 162. De quoi le placer devant Albert Einstein et Stephen Hawking.

Un QI qui sort du lot

David Camacho a 10 ans et vit à Querétaro, au Mexique. Son QI de 162 le situe au-dessus de figures comme Albert Einstein ou Stephen Hawking, dont le quotient est estimé à 160, raconte Le Journal des Femmes. Dans son pays, on le surnomme déjà « David da Vinci ».

Ce score dépasse largement le seuil de 130 fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour repérer les hauts potentiels. À 10 ans, il parle déjà quatre langues : l'espagnol, l'anglais, le français et l'allemand. Il s'est attaqué depuis à trois autres, le russe, le portugais et l'italien.

Les langues ne sont qu'une partie de son emploi du temps. Inscrit dans un programme d'école internationale en ligne, il donne des conférences dans des universités et devant des organismes internationaux, et travaille sur un livre. Sa scolarité a aussi connu des passages difficiles : dans ce qu'il appelle « l'école de ses rêves », il a été harcelé par des camarades qui ne comprenaient pas son niveau.

Une expérience à la NASA et des ambitions spatiales

Invité au siège de la NASA à Houston, David a suivi un programme d'entraînement spatial. Il y a piloté un vol assisté et ressenti l'apesanteur. Pour lui, cette expérience pourrait décider de toute la suite de sa carrière.

Ses objectifs sont clairs : « J'aimerais réaliser la première opération chirurgicale dans l'espace. Créer le prochain SpaceX, devenir le prochain Elon Musk, quelque chose comme ça. »

Il a aussi lancé au Mexique un projet baptisé « Macayos ». La plateforme s'appuie sur l'intelligence artificielle pour apprendre aux enfants à gérer leurs émotions sous forme de jeu. Son lancement est prévu cette année.

Un QI supérieur et des difficultés avec les autres enfants

Sa mère, Claudia Flores, a remarqué très tôt que son fils avait un QI supérieur. Lors d'un long trajet en voiture, il connaissait déjà 40 chansons par cœur. Le confinement lié au Covid-19 a confirmé cette précocité : « Je lui ai demandé jusqu'à quel chiffre il savait compter et nous sommes arrivés à des millions », raconte-t-elle en souriant.

Ses capacités lui ont aussi valu d'être harcelé. David tient bon et demande que les enfants au QI élevé soient vus comme les autres : « Nous ne sommes pas des extraterrestres : nous avons des capacités supérieures, mais nous restons des enfants. » Entre ses projets, il joue avec des blocs et va au parc, comme n'importe quel garçon de son âge.

Son modèle : Léonard de Vinci

David a découvert Léonard de Vinci grâce à sa maîtresse de maternelle, et le personnage l'a durablement marqué. De cet esprit touche-à-tout, il a fait un modèle : « J'ai été impressionné par son histoire et je me suis dit : "Je veux être comme lui". »

À 10 ans, il enchaîne déjà les conférences, un livre en préparation et le lancement de Macayos attendu pour cette année. La suite dira ce qu'il fera de tout cela.