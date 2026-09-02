9,3 millions de vues en 3 jours, un score qui écrase même « The Penguin ». Deux flics cosmiques, un mystère rural, et 94% de critiques conquises. Qu'est-ce qui rend « Lanterns » aussi addictif ?

La nouvelle série de science-fiction de DC Comics a réuni 9,3 millions de vues en seulement trois jours après sa mise en ligne, selon les chiffres relayés par AlloCiné. Lancée le 16 août 2026 sur HBO Max, Lanterns enchaîne les épisodes à raison d'un par semaine, et ce démarrage est déjà qualifié de record pour la plateforme.

La comparaison avec les productions précédentes de la chaîne donne la mesure du phénomène. « The Penguin », sortie en 2024, avait mis 11 jours pour cumuler 10,4 millions de vues, selon le média Variety. Le spin-off « Ça : Bienvenue à Derry », diffusé la même année que Lanterns, avait pour sa part réuni 5,7 millions de spectateurs sur ses trois premiers jours.

La critique suit le mouvement du public. Sur l'agrégateur Rotten Tomatoes, la série obtient 94 % d'avis favorables chez les critiques et 82 % côté spectateurs. Les avis recensés saluent l'écriture, l'univers construit autour de l'intrigue et l'alchimie entre les deux acteurs principaux. Des internautes cités par AlloCiné décrivent un premier épisode qui s'éloigne des standards habituels, en mieux, qui installe rapidement son mystère et donne envie de voir la suite.

Deux flics intergalactiques dans l'Amérique profonde

L'intrigue suit Hal Jordan, légende chevronnée du Corps des Green Lanterns incarné par Kyle Chandler, et John Stewart, jeune recrue jouée par Aaron Pierre. Les deux policiers intergalactiques aux pouvoirs cosmiques sont envoyés sur Terre pour enquêter sur un meurtre mystérieux survenu dans une petite ville rurale.

L'enquête, d'abord classique, prend une tournure inattendue et force le duo mal assorti à faire équipe malgré des méthodes et des visions de la vie opposées. AlloCiné décrit un programme « addictif », qui bascule peu à peu vers un thriller aux accents cosmiques, dans un style policier sombre inspiré de séries comme « True Detective ».

Le crime local dissimule progressivement une conspiration terrestre liée au grand mystère du nouvel univers DC, avec en toile de fond une tension psychologique et une dynamique de mentorat entre les deux hommes.

Ce format hybride entre polar et récit de science-fiction tranche avec les productions super-héroïques plus classiques. Il s'inscrit dans la nouvelle stratégie du DC Universe, façonné par James Gunn, pensée pour renouveler l'image des super-héros sur petit écran après plusieurs tentatives à la qualité jugée inégale.

Les spectateurs ne veulent pas uniquement du contenu autour de Superman : ils cherchent aussi à découvrir d'autres héros, et la qualité de l'exécution reste la clé de ce type de pari.

Plusieurs médias internationaux relaient l'ampleur du phénomène. La série se hisserait en tête des classements dans de nombreux pays où HBO Max est disponible, un signal fort pour une plateforme qui cherche à multiplier les lancements générant du bouche-à-oreille dès la première semaine. Un tel volume de vues place généralement la barre haut pour la suite de la diffusion, épisode par épisode, chaque semaine sur HBO Max.