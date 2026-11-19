92 grues synchronisées en même temps, un record mondial jamais vu sur un chantier unique. Derrière cet exploit technique se cache un stade XXL promis à la Coupe du monde 2034. Son ouverture reste pourtant mystérieuse.

Un chantier d'Arabie saoudite vient d'entrer dans les annales du Guinness World Records. Sur un seul site de construction, 92 grues ont fonctionné en même temps, un chiffre jamais atteint jusqu'ici sur un projet unique. L'exploit a été homologué à Al Khobar, ville de la côte orientale du royaume, sur le chantier du stade Aramco, rapporte Diario Uno.

Le record est attribué à deux entités, Aramco Stadium Infrastructure et JV Project Management, chargées de la coordination des opérations sur place. Faire tourner 92 grues en même temps suppose de synchroniser des bras déployés et des charges suspendues à des hauteurs différentes, dans des espaces parfois très rapprochés.

Une partie des engins levait des colonnes et de grandes pièces de béton destinées aux gradins, pendant que d'autres transportaient des poutres et des éléments d'acier pour la structure et la couverture. Chaque mouvement devait être calculé pour éviter toute collision. Ce déploiement a permis de maintenir plusieurs fronts de travail actifs en parallèle, et donc d'accélérer sensiblement le chantier.

Un stade pensé pour 47 000 spectateurs

Le stade Aramco, construit à Al Khobar, doit devenir l'un des principaux lieux du football international en Arabie saoudite. Sa capacité atteindra 47 000 spectateurs, répartis sur sept niveaux de gradins, sous une couverture en acier de grandes dimensions. La structure est divisée en huit secteurs de béton, séparés par des joints de dilatation censés absorber les mouvements du bâtiment.

Le complexe ne se limite pas à l'enceinte sportive. Il comprendra :

deux terrains d'entraînement, des installations pour les joueurs, des zones de presse, des espaces VIP, des parkings et des espaces commerciaux.

Un système centralisé de climatisation de 22 500 tonnes doit maintenir des conditions correctes pendant les matchs, y compris lors des fortes chaleurs qui touchent régulièrement la région.

Les travaux ont démarré en juillet 2024, avec un calendrier initial visant une finalisation en 2026. En août 2026, le projet est entré dans sa phase finale, marquée par des essais techniques et opérationnels censés précéder l'ouverture officielle. Celle-ci était attendue pour novembre 2026. À la date du 16 novembre 2026, aucune confirmation officielle de l'inauguration n'avait toutefois été trouvée.

Le stade a vocation à accueillir des matchs de la Coupe d'Asie 2027, puis de la Coupe du monde 2034. Deux échéances qui donnent au chantier d'Al Khobar un poids qui dépasse le seul record de grues.