Vos bananes brunissent en 24h et vous jetez la faute sur le fruit ? En réalité, l'endroit où vous les posez accélère tout. Un simple geste avec la tige change la donne.

Des bananes jaunes achetées la veille commencent à se tacheter dès le lendemain matin. Le jour suivant, elles ont déjà viré au brun. Ce brunissement express frustre en particulier ceux qui aiment les manger fermes et sucrées, avant que la chair ne ramollisse. Le fruit n'est pourtant pas seul en cause : c'est souvent l'endroit où on le pose qui accélère tout le processus.

La tige, principale source du gaz qui fait mûrir

Les bananes appartiennent à la famille des fruits dits climactériques : elles continuent de mûrir après la cueillette, grâce à un gaz naturel appelé éthylène. Plus ce gaz circule autour du fruit, plus la maturation s'accélère. La tige, ou pédoncule, en est la zone la plus active, ce qui explique pourquoi le brunissement démarre presque toujours par le haut de la grappe.

Le site de nutrition Okdiario Metabolic précise que « cette technique se concentre sur les tiges, la principale source de gaz éthylène ».

Plusieurs éléments aggravent le phénomène : un four chaud à proximité, une plaque de cuisson, une fenêtre très ensoleillée, ou encore la présence d'autres fruits producteurs d'éthylène comme les pommes, les avocats ou les tomates. Le froid n'arrange rien non plus. Selon des fiches de l'université du Nebraska-Lincoln, le réfrigérateur peut casser les parois cellulaires de la peau et la faire noircir, même si la chair reste souvent comestible.

Entre 15 et 20°C, loin de toute source de chaleur

Le site Doctissimo recommande un coin de cuisine frais, sec et bien ventilé, à l'écart de toute source de chaleur et des fruits qui accélèrent la maturation. Ni réfrigérateur, ni corbeille à fruits classique, ni placard fermé. La température idéale se situe entre 15 et 20°C.

Concrètement, cela signifie un plan de travail tranquille, loin du four, des plaques de cuisson, du radiateur ou du soleil direct. Suspendre les bananes à un porte-banane ou à un crochet limite les points de pression sur la peau, améliore l'aération et évite le contact direct avec d'autres fruits.

Autre geste qui fait la différence : envelopper la tige, et donc l'ensemble des pédoncules, avec du film alimentaire, du papier aluminium ou un tissu ciré. Cela ralentit nettement la diffusion de l'éthylène et permet de conserver la fraîcheur du fruit pendant plusieurs jours.

Certaines habitudes, pourtant courantes, accélèrent le noircissement sans qu'on s'en rende compte. Parmi elles :

laisser les bananes dans la corbeille à fruits, au contact direct de pommes ou de tomates

les poser sur un plan de travail exposé à une source de chaleur

les enfermer dans un sac plastique, qui piège l'humidité et le gaz (mieux vaut un sac en papier, qui laisse respirer le fruit)

les placer au réfrigérateur alors qu'elles ne sont pas encore mûres

oublier d'envelopper la tige, pourtant principale zone d'émission de gaz

Le réfrigérateur n'est pas totalement à bannir. Il reste une option de secours quand la cuisine est trop chaude ou lorsque la banane a atteint la maturité souhaitée, selon Okdiario Metabolic. Dans ce cas, mieux vaut la glisser dans la partie la moins froide de l'appareil, comme la porte, et l'enfermer dans un sac en papier plutôt que de la laisser à l'air libre.

Une peau très foncée ne signifie pas forcément que le fruit est perdu. Les vrais signes d'alerte sont ailleurs : moisissure visible, odeur fermentée ou texture qui suinte. Tant qu'aucun de ces signes n'apparaît, la chair reste utilisable, y compris pour un banana bread, plus calorique mais efficace pour éviter le gaspillage.

Pour les bananes déjà trop mûres, la congélation reste la méthode la plus fiable. Il suffit de les éplucher, de les couper en rondelles, de les étaler au congélateur pendant environ trois heures jusqu'à ce qu'elles soient bien dures, puis de les transférer dans un sachet hermétique.