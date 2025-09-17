Face aux enjeux environnementaux, la quête d’autonomie énergétique est au cœur des préoccupations. Une personne pleine de ressources a trouvé une solution originale pour alimenter son logement.

Combiner l'ingénierie et la récupération pour alimenter toute une maison, il fallait y penser. Un passionné a conçu un dispositif énergétique autonome des plus originaux, qui fonctionne depuis près d'une décennie. Cette installation ingénieuse repose sur des composants usagés qui servent à stocker et à redistribuer l’électricité de manière peu conventionnelle, mais tout aussi fiable. Avec plus de 650 batteries d'ordinateurs, il alimente toute sa maison en électricité.

Alimenter sa maison avec des batteries d'ordinateur, un projet fou mais fiable

L'aventure commence en 2016, lorsque l’homme décide de réduire sa dépendance au réseau, à une époque où les solutions d’énergie renouvelables étaient encore limitées pour les particuliers. Il se met alors en quête d'une solution alternative et moins coûteuse : la récupération de batteries d'ordinateurs portables usagées. Des composants qui sont généralement jetés à la décharge, alors qu'ils contiennent encore des cellules capables de stocker de l'énergie. Il en récupère un maximum, puis entreprend un travail de longue haleine : démonter chacune d’entre elles, tester les cellules pour détecter celles qui fonctionnent encore, puis les assembler en blocs capables d’accumuler et de restituer de l’électricité. Son objectif à long terme est alors de devenir indépendant du réseau électrique traditionnel.

Les premières expérimentations s'avèrent rapidement concluantes. Il parvient à alimenter sa maison grâce à son dispositif, ainsi qu'à l'aide de panneaux solaires déjà installés. Au fil des années, il a poussé son projet plus loin pour qu'il devienne une alternative durable. Presque dix ans plus tard, il a récupéré plus de 1 000 batteries, qu'il stocke dans un hangar situé à 50 mètres de son domicile, et a optimisé leur rendement. L’ajout progressif de nouvelles batteries lui a fourni toute la capacité de stockage nécessaire pour garantir une alimentation continue. Et ce même lorsque le soleil se fait timide. Le plus grand défi technique était en effet de parvenir à utiliser des batteries recyclées dont la quantité de cellules énergétiques varie. Certaines se déchargent plus rapidement, tandis que d'autres nécessitent des aménagements spécifiques pour éviter la surtension.

Aperçu de l'installation au départ.

Vers d'autres alternatives durables incongrues ?

Sa solution, démonter les cellules individuelles, puis les organiser dans des racks adaptés afin de répartir équitablement l’énergie accumulée. Pour renforcer la fiabilité de son installation, il a également opté pour des câbles en cuivre. Cela afin de réduire les pertes électriques. Aujourd'hui, ce sont donc plus de 650 batteries d'ordinateurs portables qui alimentent entièrement sa maison, et elles n'ont plus besoin d'être remplacées. Il a en effet renforcé son dispositif à l’aide de 24 panneaux de 440 W, augmentant l’autonomie et la capacité de production de son système d’alimentation.

Si cette méthode est peu conventionnelle, elle illustre tout le potentiel des ressources oubliées et gaspillées. A l’heure où les enjeux environnementaux et économiques incitent de plus en plus de particuliers à s’intéresser aux solutions durables et innovantes, cette initiative pour le moins incongrue pourrait bien en inspirer plus d’un.