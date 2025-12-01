On le sait, Steam inonde littéralement les joueurs de milliers de jeux chaque année. Mais s'il y a énormément d'appels, il n'y a que peu d'élus, vraiment peu. Une étude récente dévoile d'ailleurs des chiffres proprement hallucinants à ce sujet, dévoilant l'énorme usine qu'est Steam, mais surtout un marché qui ne fait pas de quartier.

Des milliers de jeux Steam et plus de la moitié ne sortent pas la tête de l'eau

Il n'est pas rare de voir des jeux indépendants sortir de nulle part et littéralement exploser. Among Us, Valheim, Vampire Survivor, Phasmophobia ou encore Peak et R.E.P.O sont de bons exemples de jeux qui ne paient pas de mine à première vue et font un carton astronomique. Mais ce n'est là que la face visible d'un gigantesque iceberg qui, lui, est bien moins marqué par les réussites. Selon le site d'analyse Gamalytics, sur l'année 2025, plus de 12 000 jeux sont sortis sur la plateforme de Valve, mais plus de 8000 d'entre eux n'ont pas franchi le cap des 1000$ de recettes brutes et on apprend également que parmi eux, plus de 5000 jeux n'ont même pas réussi à rembourser les 100$ demandés pour le lancement sur Steam. Plus de 66% des jeux sortis en 2025 sur Steam seraient donc des bides complets. Les données de Gamalytics révèlent également qu'un peu plus de 1300 jeux ont réussi à faire plus de 50 000$ de recettes seulement, ce qui ne représente finalement qu'un peu plus de 10% de toutes les sorties de l'année.

Vampire Survivor est l'une des réussites surprises de Steam, un cas exceptionnel.

Trop de choix, trop de jeux ?

Steam est une plateforme géniale mais également un vrai coupe-gorge. Beaucoup de petits développeurs ont déjà fait part de leur mécontentement concernant les algorithmes utilisés pour mettre en valeur les jeux dans les listes personnalisées des joueurs, le manque de visibilité globale de certaines œuvres ou encore la trop grande croissance des jeux de très mauvaise facture qui passent à travers les filets et engorgent clairement la plateforme. Steam est une véritable usine et les petits développeurs sérieux peuvent en payer le prix. Il n'y a pas à dire, avec plus de 12 000 jeux en une année, les joueurs ont clairement plus de choix que de temps de jeu disponible. Encore faut-il d'ailleurs que les jeux soient visibles, puisque les données nous disent que plus de 5300 jeux n'ont même pas franchi les 100 ventes et plus globalement 70% des jeux font moins de 1000 ventes, c'est dire.



A gauche, la répartition des ventes et à droite, celle des revenus générés. Source : Gamalytics

Plus qu'une usine, Steam est une broyeuse

Notons toutefois qu'il y a une possible marge d'erreur, comme le signale Gamalytics qui estime tout de même ses statistiques exactes à 99%, mais ça reste tout de même largement suffisant pour se rendre compte du phénomène. Notons également que parmi la myriade de jeux qui sortent, certains sont vraiment de micro-expériences, d'autres débarquent gratuitement et ne proposent aucune microtransaction pour leur permettre de générer du profit. À cela s'ajoute la quantité astronomique de jeux qui n'en sont pas vraiment, ou d'expériences étranges, grotesques voire même franchement limites. Certains jeux arrivent même à passer à travers les mailles du filet et finissent par être bannis à cause de leur contenu choquant. À ce stade, on peut dire que des milliers de jeux sont presque inconnus pour le commun des mortels.