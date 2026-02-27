Encore une histoire vraie au travail qui mérite de réfléchir à l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur notre avenir et surtout le futur de nos emplois

Nouveau moteur dans le monde du travail, l'IA redessine nos habitudes et nos process. Dès lors, toute une génération se penche plus en détails sur la question pour tenter de faire partie de l'aventure qui se présage à l'avenir. Coder les outils de demain et faire partie de l'élite du conseil devient le rêve de nombreux jeunes diplômés, à l'instar de Daniel King. Mais après avoir décroché le poste idéal à ses yeux et s'être investi corps et âme dedans, il finit par être licencié au profit de sa propre création. Retour sur son histoire.

L'IA le remplace alors que c'est lui qui en est à l'origine

À 26 ans, King peut afficher fièrement sur son compte LinkedIn son nouvel emploi. Et pas n'importe lequel. Devenu consultant chez PwC, il a décroché ce qui lui semble être le job de ses rêves. À ce titre, il ne compte pas ses heures. Travaillant entre 60 et 80 heures par semaine, il contribue au développement d'agents d'IA capables d'automatiser des tâches complexes en fiscalité et en conformité réglementaires. En somme, il donne vie à des programmes autonomes, rapides et, plus encore, infatigables.

Sauf qu'en optimisant les process, King participe à la conception d'outils IA plus efficace que toute une équipe de juniors. Dès lors, en tant que dirigeant de l'entreprise, comment ne pas trouver certains emplois inutiles ? Même celui de la jeune recru paraît dispensable. Alors quand vient le projet d'une restructuration chez PwC, il n'en faut pas plus pour que le consultant se voit remercier.

© Vitaly Gariev.

Le revers de la médaille face à l'intelligence artificielle

King est finalement rattrapé par un paradoxe brutal. Désormais, l'équation économiques est clairement défavorable à l'humain dans un secteur comme le sien. Bien qu'il contribue à mettre en place un outils IA très efficace, son poste n'est pas jugé suffisamment important, une fois son travail achevé, pour être préservé. Il n'est plus qu'une variable parmi d'autres, poussé vers la porte au nom des avancées technologiques et des économies.

Une fois de plus, nous sommes face à une histoire qui résonne comme un avertissement pour l'avenir. Travailler plus est une chose, mais au nom de quoi ? Devant l'IA, la loyauté et l'abnégation ne garantissent plus la sécurité de l'emploi. La roue du temps semble se répéter, revenant aux premières heures de la Révolution industrielle et de l'autonomisation des machines. Daniel King n'est pas le premier à se faire remplacer par sa propre création. Mais il ne sera pas le dernier non plus et c'est probablement cela qui doit le plus nous inquiéter.