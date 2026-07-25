23 millions de signatures, un record mondial à un souffle. Pourquoi une simple finale a-t-elle déclenché une telle vague de colère contre l'Argentine ? La réponse dévoile une histoire pleine d'ironie et de rebondissements.

Plus de 23 millions de personnes ont signé la pétition « Argentina out » (« L'Argentine dehors »), qui réclamait l'exclusion à vie de l'Albiceleste de la Coupe du monde. Le chiffre exact, relayé par le site Euronews, s'élève à 23 316 108 signatures, recueillies auprès de signataires issus de 170 pays différents.

Le texte a été mis en ligne au lendemain d'une finale qualifiée de pauvre et disputée sur un rythme jugé rugueux. L'Espagne s'est imposée 1-0 face à l'Argentine, un match que l'Albiceleste a terminé à 10 après l'expulsion d'Enzo Fernandez.

Durant toute la compétition, l'équipe argentine, à l'image du Paraguay, avait affiché une agressivité présentée comme une norme acceptée dans cette partie du monde du football. Elle ne s'était pas fait que des amis, et une bonne partie de la planète s'était rangée derrière les adversaires de Lionel Messi.

Un objectif de cinq millions largement dépassé

Les initiateurs de la pétition, non identifiés, visaient au départ cinq millions de signatures. Le texte accusait la Fifa et les arbitres d'avoir été partiaux en faveur de Lionel Messi et de l'Argentine. Il posait la question suivante : « Pourquoi le reste du monde devrait-il disputer la compétition alors que le vainqueur est déjà connu ? Excluez l'Argentine de la Coupe du monde et donnez une chance équitable à tous les autres. »

Après la victoire espagnole, les auteurs ont conclu leur texte sur le site de la pétition avec ironie, expliquant que la Fifa les avait ignorés, mais que l'Espagne avait fait le travail, et remerciant l'Espagne.

La collecte s'est faite en moins d'une semaine. Elle est désormais close et n'a eu aucune conséquence concrète : la Fifa n'a donné aucune suite à la demande, et l'Argentine n'a évidemment pas été exclue de la compétition.

Le nombre de signatures rapproche Argentina out du record de la pétition la plus signée de l'histoire d'internet, validé par le Guinness World Record. Ce record appartient à « Jubilee 2000 », une campagne lancée en 1997 réclamant l'annulation des dettes jugées insoutenables des pays les plus pauvres avant la fin de l'an 2000. Elle avait totalisé 24 319 181 signatures venues de 166 pays. Argentina out n'en est donc plus qu'à environ un million.

L'épisode rappelle qu'une pétition virale avait déjà surgi après la finale de la Coupe du monde 2022, remportée par l'Argentine face aux Bleus. Lancée par des Argentins en réponse aux critiques françaises, elle réclamait que « la France arrête de pleurer » et avait réuni plus de 750 000 signatures.