C'est un long-métrage qui catalyse tous les enjeux du film catastrophe par excellence. Amateurs de science-fiction, cette œuvre culte vous attend en streaming sur les plus grandes plateformes.

Il a marqué toute une génération. Un long-métrage apocalyptique, presque mythique, refait surface en SVOD. Désormais accessibles dans les catalogues français de Prime Video et HBO Max, ce film culte de science-fiction n'a pas perdu de sa force depuis sa sortie en 2009. À moins d'un mois d'une date particulièrement symbolique dans son histoire, les abonnés peuvent le voir ou le revoir sans modération depuis votre canapé.

Redécouvrez ce film de science-fiction qui a marqué toute une génération

Dès sa diffusion en salles, le film 2012 s'est imposé comme l'un des grands monuments du cinéma catastrophe moderne. Roland Emmerich, maître en la matière à qui on doit précédemment Independance Day et Le Jour d'après, y déploie une mise en scène d'une ampleur rare. Tout part alors d'une prophétie maya qui prédisait la fin du monde pour le 21 décembre de cette année-là. Le réalisateur a alors imaginé l'effondrement de la planète à coups de vagues géantes et de tremblements de terre chaotiques.

À l'écran, 2012 voit s'affoler un casting de haute volée. John Cusack (Dans la peau de John Malkovich), Amanda Peet (La Beauté du geste) ou encore Chiwetel Ejiofor (Twelve Years a Slave) tentent de survivre dans un monde qui se délite de manière spectaculaire. Cette course contre-la-montre est l'occasion pour chacun de déployer une performance forte en émotion alors que l'espoir de s'en sortir se joue à chaque seconde, captivant pendant 2h30 un public qui, à l'époque, se demandait bien s'il aurait à vivre la même chose ce fameux 21 décembre.

Cette concordance des calendriers a largement contribué à faire de 2012 un film de science-fiction culte. 3 ans avant la date fatidique annoncée par les Mayas, tout le monde s'est trouvé fasciné par la potentialité d'une Apocalypse proche. Ajoutez à cela le sens esthétique de Roland Emmerich, qui mise sur le grandiose pour donner lieu à des images qui restent en mémoire. On assiste à l'engloutissement de villes entières, on voit la nature se déchaîner dans des panoramas qui passent du rêve au cauchemar... On croise alors les doigts pour les personnages s'en sortent, même les Hommes paraissent bien petits face à ces catastrophes.

Alors qu'il fêtera ses 16 ans le mois prochain, 2012 est aujourd'hui disponible sur plusieurs plateformes de SVOD en France. Si vous êtes abonné à Prime Video ou à HBO Max (notamment via MyCANAL), c'est le moment idéal pour découvrir ou redécouvrir ce film culte de la science-fiction.