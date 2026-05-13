Les Etats-Unis ont peut-être trouvé leur boss de fin. Un ennemi redoutable capable de mettre à mal leurs infrastructures : des moules. Pas des créatures géantes sorties d’un film catastrophe diffusé le dimanche après-midi en pleine digestion d’un poulet-frites, mais bien de simples mollusques connus pour leur tendance à transformer pompes hydrauliques, canalisations et équipements industriels en gigantesque cauchemar de maintenance qui est sur le point de coûter près d’un milliard de dollars par an au pays. Face à ce problème, l’U.S. Bureau of Reclamation a donc décidé de sortir le chéquier en promettant une belle somme à quiconque trouvera une solution viable pour arrêter leur propagation.

Des moules, un casse-tête à plusieurs millions de dollars

La récompense est ainsi estimée à 200 000 dollars. Une somme promise pour quiconque parviendra à trouver une solution face aux trois espèces actuellement dans le viseur des autorités américaines. Les moules zébrées, les quaggas et surtout les moules dorées, détectées pour la première fois en Californie fin 2024. Toutes trois ont la particularité de se fixer sur n’importe quelle surface dure et de proliférer à une vitesse qui frôle l’absurde. Rien n’est épargné : installations industrielles, barrages hydroélectriques, systèmes d’irrigation, conduites hydrauliques… Tout finit progressivement recouvert de colonies de moules compactes pouvant réduire drastiquement les débits et obstruer des équipements importants. Ce problème est d’autant plus épineux que ces moules voyagent en toute discrétion via les réservoirs des bateaux de plaisance.

Ces compartiments remplis d’eau servent en effet à stabiliser ces embarcations. Elles conservent toutefois toujours une petite quantité de liquide après vidange. Elles finissent inévitablement par transporter de microscopiques larves d’un lac à un autre, sans que personne ne s’en aperçoive. Il suffit alors qu’un de ces bateaux change de plan d’eau le weekend suivant pour qu’une nouvelle colonie de moules commence une invasion discrètement. Des millions de dollars investis et des années de prévention plus tard, aucune solution miracle n’a été trouvée. L’agence fédérale tente donc une approche différente, pour ne pas dire désespérée : un concours baptisé « Halt the Hitchhiker », littéralement « stoppez l’auto-stoppeur ».

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Un concours en plusieurs étapes

Cette chasse aux mollusques est organisée en trois phases. Les participants, qui sont des chercheurs, des startups, des universitaires ou de simples inventeurs, devront soumettre leur proposition en détaillant leur méthode pour neutraliser les larves des moules présentes dans les ballasts. Six équipes seront ensuite retenues et recevront jusqu’à 25 000 dollars chacune. Les meilleurs projets passeront ensuite devant un jury afin de défendre leur concept. A la clé, 50 000 dollars supplémentaires. Enfin, les finalistes devront construire un prototype fonctionnel et démontrer leur efficacité en laboratoire. La première place de cette dernière étape repartira alors avec 125 000 dollars, la seconde avec 75 000 et la troisième avec 50 000. Seule l’équipe qui sera parvenue à remporter toutes les étapes du parcours empochera le jackpot maximal de 200 000 dollars. On dirait presque un concept de Mr Beast présenté comme ça.