Perles de verre, charnière de gouvernail, coques de bois échouées : sur une plage isolée de Patagonie, des archéologues exhument peut-être le campement des naufragés de l'Espora, disparus en 1873.

Une équipe d'archéologues menée par Nicolás Ciarlo, de l'Université de Cadix, en Espagne, s'est rendue en janvier 2026 sur l'île des États, à l'extrême sud de l'Argentine, pour vérifier un récit vieux de près de 150 ans. Les chercheurs en sont revenus avec ce qu'ils estiment être les vestiges d'un campement de naufragés, abandonné depuis près d'un siècle et demi sur cette terre isolée au large de la Patagonie.

L'histoire que l'expédition cherchait à retracer remonte à 1873. Le navigateur argentin Luis Piedrabuena, alors qu'il chassait le manchot au large de la pointe sud de l'Amérique du Sud, fait naufrage avec son équipage à bord d'un voilier à deux mâts, l'Espora.

Les survivants trouvent refuge sur une plage déserte. Pendant près de deux mois, ils y construisent de leurs mains un nouveau bateau, baptisé le Luisito, avant de reprendre la mer et de rejoindre sains et saufs le Chili. Piedrabuena racontera ensuite cette mésaventure, persuadé d'avoir séjourné à l'anse Lacroix, une crique de l'île des États.

Perles de verre, prisme de pont et coques de bois

C'est justement dans cette crique, sur la côte ouest de l'île, que les archéologues ont fait leurs trouvailles. Le campement a livré des perles de verre, des boutons et une bouteille, ainsi que des objets liés à la navigation : un prisme de pont et une charnière de gouvernail.

Sur la plage, trois structures de coques en bois ont également été mises au jour, accompagnées de pièces de bois ayant sans doute servi à monter une installation.

Une étude relatant ces découvertes a été publiée dans la revue scientifique Antiquity. Les six chercheurs qui la signent avancent que l'anse Lacroix pourrait bien être l'endroit où s'est joué le naufrage de 1873, même si aucune certitude n'existe à ce stade.

« Bien qu'il n'y ait toujours pas de consensus, le récit de Piedrabuena et d'autres preuves documentaires suggèrent que cette baie est probablement l'endroit où l'Espora a coulé », écrivent-ils dans leur étude. Selon eux, l'emplacement et les objets retrouvés indiquent un lien entre ce site et l'épave repérée à proximité, et donc peut-être avec l'Espora et son équipage.

Les auteurs comparent leur travail à un assemblage de pièces disparates. « Déterminer l'identité de l'Espora revient à assembler un puzzle », résument-ils, précisant que l'identité du ou des navires et les trajectoires des naufragés restent soumises à une enquête en cours, fondée sur le croisement de multiples indices plutôt que sur une preuve unique.

Nicolás Ciarlo, qui a dirigé l'expédition, a décrit ce que représentait pour son équipe le fait de fouler ce rivage isolé. « En tant qu'archéologues, le fait d'être dans ce lieu isolé et sauvage nous a permis de goûter à ce qu'un petit groupe de naufragés a vu et ressenti il y a environ 150 ans », a-t-il déclaré.

L'île des États occupait autrefois une position sur les routes maritimes du sud de l'Amérique, et son phare a inspiré à Jules Verne son roman Le Phare du bout du monde, publié en 1905. Piedrabuena, lui, connaissait bien ces côtes qu'il avait parcourues à plusieurs reprises avant son accident.

Les archéologues n'ont toutefois retrouvé aucune trace du site exact où le Luisito aurait été construit, et ignorent si l'Espora a été démontée, en partie ou entièrement, pour en récupérer le bois et les matériaux.