Vous attendez avec impatience le prochain opus d’A Plague Tale ? Dans ce cas, 1348 Ex Voto, un nouveau jeu développé par un petit studio italien, vous aidera assurément à patienter.

Voilà déjà trois ans que l’histoire d’Hugo et Amicia est arrivée à son terme dans A Plague Tale Requiem, avec un second jeu véritablement acclamé par la critique. Pourtant, que les fans se rassurent : Asobo Studio est encore loin d’en avoir terminé avec la franchise. Dès cette année, cette dernière reviendra en effet avec Resonance: A Plague Tale Legacy, un spin-off faisant office de préquel au dyptique. Mais avant cela, les joueurs pourront retrouver 1348 Ex Voto, un nouveau titre qui n’est pas sans rappeler ceux d’Asobo.

1348 Ex Voto, le futur A Plague Tale italien, est enfin daté

Développé par Sedleo, le titre mettra en scène Aeta, une jeune chevaleresse errante, dans une aventure se déroulant au cœur d’une Italie médiévale des plus tourmentées. Un cadre qui n’est pas sans rappeler celui d’A Plague Tale, donc, en sachant que les similitudes ne s’arrêtent pas là. Car outre sa période historique, 1348 Ex Voto partagera également une partie de son récit avec le titre d’Asobo, en nous contant la façon dont Aeta affrontera des dangers tels que des mercenaires, des fanatiques religieux ou encore la peste pour sauver un être qui lui est cher.

Pour ce faire, les joueurs pourront notamment compter sur des combats à l’épée dans « des affrontements cinématiques », que Sedleo affirme avoir animés grâce à des acteurs spécialisés en motion capture. Il sera alors plus précisément question de maîtriser arts martiaux historiques européens, ce qui promet sans doute des combats plus palpitants qu’ils ne pouvaient l’être dans A Plague Tale. Sans compter que des livres de compétences viendront alors garantir aux joueurs de 1348 Ex Voto une certaine personnalisation des affrontements au fil de l’aventure.

Et la bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de pouvoir se plonger dans ce A Plague Tale version italienne. Car comme confirmé par Sedleo il y a peu, 1348 Ex Voto débarquera officiellement le 12 mars 2026 sur PS5 et PC, avec notamment une édition physique limitée disponible en précommande au tarif de 39.99€. Notez toutefois que les versions Xbox Series, initialement annoncées par le studio, ont finalement été annulées afin de permettre à ce dernier « de concentrer ses efforts sur le fait de fournir la meilleure expérience possible sur PS5 et PC ».

Source : Sedleo