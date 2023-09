Toujours dans l'optique d'agrandir son catalogue de produits, Logitech vient de présenter deux belles nouveautés. Cette fois dans l'optique de s'attaquer à l'eSport, l'une des cibles du constructeur suisse. Ils'agit du Clavier Gaming Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED et la Souris Gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2. Visiblement, pour arriver à ce résultat, Logitech G a travaillé avec des centaines d'athlètes professionnels d'esports. La promesse d'avoir un rendu irréprochable ?

Un beau clavier Logitech

Le nouveau clavier gaming Logitech G PRO X TKL a été conçu pour répondre aux besoins des joueurs professionnels, tout en étant destiné à tout le monde. Qui n'aimerait pas avoir un périphérique conçu pour les "meilleurs" entre les mains ? Utilisant un format "Tenkeyless", ce clavier offre des touches programmables, un éclairage RGB, des raccourcis dédiés et une molette de volume. En outre, la technologie sans fil LIGHTSPEED de Logitech est de retour. Elle assure des performances et une fiabilité élevées, notamment sans latence.

Plusieurs options de connectivité sont disponibles : un dongle LIGHTSPEED, Bluetooth ou un câble USB-C vers USB-A. Le clavier est également livré avec des keycaps PBT dual-shot compatibles avec d'autres fabricants et permet aux utilisateurs de choisir entre différents types de switches pour les touches. En bonus, un étui de transport est inclus. Comme d'habitude, le clavier est hautement personnalisable grâce au logiciel G HUB et à la mémoire embarquée, permettant aux joueurs de régler divers paramètres comme le DPI, la sensibilité et bien plus encore. C'est maintenant un classique du suisse.

Classique mais efficace dans son desgn.

Une souris pour compléter le lot

La souris gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 est conçue pour offrir précision, performance et fiabilité dans les jeux compétitifs. Tout comme son petit copain clavier, elle se destine à tous les profils de joueurs. Dotée de switchs hybrides LIGHTFORCE, cette nouvelle souris allie les avantages des capteurs optiques à la réactivité des switchs mécaniques.

Enfin, elle est équipée du capteur HERO 2, qui permet un tracking rapide et précis, avec des performances maintenues même en soulevant ou inclinant la souris. C'est du moins la promesse de Logitech. Basée sur les retours de joueurs professionnels, elle conserve la forme et la géométrie du modèle primé PRO Superlight original et pèse seulement 60 grammes. Parmi les autres caractéristiques notables, la souris dispose d'une connectivité USB-C, d'une autonomie de 95 heures, de la compatibilité POWERPLAY et d'un taux de rafraîchissement maximal de 25 kilohertz. Les patins en PTFE assurent une glisse fluide pour une réactivité optimale en jeu.

Un beau mulot tout blanc.

Pour la tarification, ça pique un peu. Le clavier gaming PRO X TKL est au prix de 229 euros. La souris gaming PRO X SUPERLIGHT 2 est elle à 169 euros. Par ailleurs, les trois produits sont désormais disponibles en rose, noir et blanc histoire de convenir à tout le monde. Il permettent de rejoindre un troisième produit : le Logitech G Pro X 2 Lightspeed.