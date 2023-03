Il y a à peu près cinq ans de ça, le DLSS de chez Nvidia a réussi à faire une percée considérable dans les recherches sur le graphisme neuronal des jeux vidéo PC. En effet, cette technologie mélange les capacités d'une intelligence artificielle, plus les graphismes du jeu dans le but de créer un excellant rendu graphique accéléré.

Le Deep Learning Super Sampling se sert de l’IA, ainsi que des Tensor Cores des GeForce RTX afin d'augmenter les FPS, tout en fournissant un rendu net de haute qualité. De nos jours, de nombreux jeux embarquent la fonctionnalité Nvidia DLSS 3. En effet, cette technologie signée Nvidia est implémentée dans le moteur graphique Unreal Engine 5. De plus, cette dernière supporte le plug-in DLSS Frame Generation pour permettre l'accès aux développeurs du monde entier.

Le DLSS a révolutionné le gaming !

Le vice-président du marketing GeForce, Matt Wuebbling, a affirmé que le graphisme neuronal a révolutionné le gaming depuis son apparition avec le NVIDIA DLSS et qu'ils essayent désormais de le développer encore plus. Certains grands titres comme : Diablo, Forza Horizon, Redfall de Bethesda proposent une qualité d’image incroyable avec des graphismes époustouflants, tout en se servant de cette technologie afin que le jeu reste extrêmement fluide.

Le DLSS de Nvidia sera bientôt accessible à tous les développeurs

The Verge

Lors de la GDC 2023 à San Francisco, Nvidia mettra le plug-in DLSS Frame Generation à la main du public, et les développeurs pourront intégrer cette technologie d’accélération de FPS dans leurs jeux et applications. Par ailleurs, le DLSS Frame Generation sera accessible depuis Nvidia Streamline, qui est un framework open-source qui vous aidera lors de l'implémentation de ces technologies dans les jeux et applications 3D.

Notez que cette technologie ne cesse de progresser grâce à une formation continue sur le supercalculateur IA de Nvidia. De plus, la version qui sera destinée au public bénéficiera des dernières mises à jour apportées au DLSS en début d’année, à savoir :

DLSS Frame Generation : celui-ci s'occupe de tirer les données du jeu afin d'améliorer la stabilité ainsi que la qualité d'image.

DLSS Super Resolution : sa tâche consiste en l'amélioration du mode Ultra Performance, dans le but d'assuré une excellente stabilité niveau performance.

DLAA : ce dernier est là pour booster la qualité de l’image, tout en supprimant les images fantômes.

Epic Games intègre le DLSS 3 à Unreal Engine 5

Unreal Engine 5

Pour ceux qui l'ignorent, le moteur graphique d'Epic Games est bien Unreal Engine. En effet, ce dernier est un outil de création 3D en temps réel avancé. Ce qui offre aux développeurs du monde entier une totale liberté, ainsi qu'un excellent contrôle afin de créer du contenu 3D à la pointe de la technologie. Rajouté à cela, le fameux DLSS 3 sera intégré dans la version UE 5.2, ce qui offrira aux développeurs la possibilité d'améliorer les performances de leurs jeux ou de leurs applications.