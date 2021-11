Malheureusement, internet est de plus en plus surveillé, et ses utilisateurs sont intensivement pistés, à des fins commerciales principalement, mais aussi par des individus malveillants. La meilleure manière de protéger votre confidentialité reste toujours d’opter pour un VPN, ce qui apporte en sus de nombreux avantages, comme la possibilité de se localiser où l’on souhaite, et ainsi contourner des restrictions territoriales. Ce type de fonctionnalités est particulièrement utile dans le gaming, puisque cela offre de belles possibilités.

En effet, la plupart des jeux sont restreints en fonction de l’endroit où vous jouez, qu’il s’agisse de spécificités des versions régionales, ou de l’accès aux serveurs multijoueurs. On pense notamment à de nombreux titres asiatiques dont les serveurs sont réservés aux locaux, et qui sont de fait totalement inaccessibles pour les joueurs Européens. Découvrons PureVPN pendant ce Black Friday.

88% de remise sur l'abonnement PureVPN pendant le Black Friday

Qu'est-ce qu'un VPN ?

Grâce à un VPN, il va être possible de passer par un serveur asiatique, et ainsi faire croire au jeu qu’on est un joueur local. Un autre avantage de pouvoir se localiser dans un autre pays est celui de pouvoir profiter de tarifs locaux. En effet, la plupart des boutiques en ligne pratiquent des tarifs radicalement différents en fonction des territoires, et ce, pour des produits identiques.

L’idée étant bien sûr de pouvoir s’adapter au portefeuille de la majorité, sans pour autant rogner sur les bénéfices. Autant vous dire, l’Europe n’est pas forcément l’endroit où les tarifs sont les plus bas. Mais grâce à un bon VPN, rien n’empêche de se localiser en Amérique Centrale afin de profiter de tarifs à la baisse. C'est ce que propose justement PureVPN !

88% de remise sur l'abonnement PureVPN durant le Black Friday

88% de réduction sur l’abonnement PureVPN

PureVPN offre plus de 6500 serveurs répartis dans plus de 78 pays, ce qui laisse donc à ses clients une liberté assez folle en ce qui concerne sa localisation. Mieux, la marque a amélioré la vitesse de ses serveurs avec une connexion 20Gbit/s, afin d’avoir une bande-passante toujours optimale, même lorsqu’on transite via des serveurs situés à l’autre bout du monde.

Sorti du gaming, les VPN permettent aussi de profiter de l’intégralité du catalogues des fournisseurs de contenus en streaming (Netflix, Disney +, HBO MAX, Hulu, etc…), ou de suivre certains championnats comme la F1 ou le MotoGP de manière totalement gratuite en se localisant dans un pays où ces contenus sont disponibles via des chaînes accessibles à tous (coucou la Belgique).

On précise au passage que PureVPN a relocalisé son siège social afin de devenir une entreprise immatriculée aux îles Vierges Britanniques, ce qui assure une confidentialité maximum à ses clients.

-88% de rabais sur l'offre de 5 ans !

PureVPN propose en ce moment de sacrées promotions avec une remise hallucinante sur l’abonnement pour 5 ans dont le prix est en baise de 88%, tandis que le code promo BF15 permet de gratter 10.34€ supplémentaires sur la facture !

Application du coupon BF15 pour la remise de 88% sur PureVPN

Au total, en accumulant ces offres, le prix de l’abonnement de 5 ans passe de 576€ à 58.61€. Chaque abonnement couvre jusqu’à 10 terminaux sans limite de système d’exploitation puisque le VPN est compatible avec Windows, Linux, MacOS, Android et iOS.