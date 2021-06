PODCAST 571 : E3 2021, la rédaction fait le bilan (tops, flops, jeux...)

Cette fois, c'est la fin ! Pas celle des haricots (quoique), non : celle de la saison 15 des podcasts de la rédaction de Gameblog. Heureusement pour vous, nous avons gardé le meilleur pour ce dernier numéro, en forme de grand bilan de l'E3, et plutôt cinq fois qu'une !

Après quelques semaines passées en effectif réduit, la rédaction revient en grande forme cette semaine, puisque Plume reçoit tout virtuellement que le salon plus si californien Rami, Camille, Thomas et Damien pour une WORLD PREMIERE d'exception.

Exceptionnellement, vos rubriques habituelles cèdent du terrain devant une actualité ô combien chargée, puisque nous avons pour ainsi dire croulé sous les jeux et les annonces durant ces quelques jours. Que faut-il en retenir C'est justement le sujet qui nous intéresse.

Conférences, annonces, tops, flops et autres coups de coeur : rien ne vous sera épargné dans ce dernier numéro de la saison, et notre équipe toujours un peu décalée en profite pour faire le bilan de l'E3, penser à son avenir, et s'assurer qu'il évite les mauvaises fréquentations. De quoi vous assurer plus d'une heure de plaisir et de blagues ratées, en attendant de vous retrouver en pleine forme à la rentrée !

