PODCAST 568 : Trio de légendes avec Mass Effect, Total War Warhammer III et Deathloop

De retour cette semaine pour une nouvelle émission distanciée ! Toujours prêts à braver tous les éléments pour vous apporter des nouvelles fraîches du front, nos troupes profitent des vacances de l'adjudant-chef pour faire un sort à l'actualité vidéoludique.

À voir aussi : PODCAST 567 : Ratchet & Clank, Scarlet Nexus et Lost Judgment nous déconfinent

Cela devient une habitude : la rédaction prend volontairement un peu de retard dans la publication de cette émission. Ainsi va la vie de nos pauvres journalistes, soumis qu'ils sont non pas au pouvoir en place, mais bien aux embargos à rallonge de l'industrie.

Cette semaine, Joniwan, Camille et Thomas "P" vous feront respectivement part de leurs impressions plus ou moins émerveillées sur le très compilatoire Mass Effect Legendary Edition, le tactique Total War Warhammer III et le très stylé Deathloop, histoire de passer de l'infinité de l'espace au look si singulier des années 1970, en passant par les champs de bataille de Kislev. Un voyage garanti sans secousses ni boissons surfacturées.



Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les membres Premium du site.

Notre Podcast est désormais

disponible sur Deezer et Spotify (+ archives) !