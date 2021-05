PODCAST 566 : Returnal, Resident Evil Village et 12 minutes, graines de GOTY ?

De retour cette semaine pour une nouvelle émission distanciée ! La quinzième saison des podcasts de Gameblog aborde sa dernière ligne droite avant l'été, avec une sélection de jeux al dente.

Surprise ! Pour coller à l'actualité BOUILLANTE de la semaine, la rédaction prend volontairement un peu de retard dans la publication de cette émission. Mais c'est pour mieux vous parler d'un jeu dont le test vient tout juste de paraître, mon enfant. Et il a de grandes dents, ce Resident Evil Village.

Mais n'allons pas trop vite en besogne, car le dernier survival horror de Capcom trouve sa place entre deux autres sujets, abordés avec un certain plaisir par Joniwan, Romain, Thomas et Plume. C'est en effet le moment de parler un peu plus en profondeur de ce Returnal qui a aimanté plusieurs membres de la rédaction à leur PS5, puis de notre premier contact avec 12 Minutes, jeu d'aventure qu'il nous tarde de lancer. Que du potentiel jeu de l'année ? Et pourquoi pas.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine !

