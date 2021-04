PODCAST 565 : NieR Replicant, Returnal et l'avenir de CD Projekt RED en question

La saison 15 des podcasts de la rédaction continue ! Au menu de la semaine, deux jeux pour un printemps radieux et des interrogations sur le futur d'un gros studio polonais.

Vous avez apprécié de revoir et entendre notre cher Traz la semaine passée. Eh bah c'est dommage, car cette fois il n'est pas. Mais ne fuyez pas, car ils sont quatre pour cette nouvelle émission distanciée à parler de l'actu vidéoludique bouillante. Et on a regardé le tableau des équivalences, c'est presque pareil.

Joniwan, Filipe, Thomas et Plume interviennent sur un TEST, celui de NieR Replicant ver.1.22474487139..., remaster très apprécié d'un titre d'exception, une preview, celle de Returnal, TPS SF vraiment pas OSEF qui arrive sur PS5, et l'avenir de CD Projekt RED, qui va avoir fort à faire pour remonter la pente de sa réputation. Eh bien sûr, en prologue, des WIN et FAIL qui donnent également envie de causer.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les membres Premium du site.

Notre Podcast est désormais

disponible sur Deezer et Spotify (+ archives) !