PODCAST 564 : Retour sur RE Village, There Is No Game, FEZ et Days Gone 2

Comme chaque semaine, et en essayant de s'adapter à une situation sanitaire très dure et qui dure, la rédaction vous retrouve pour une nouvelle émission centrée sur l'actualité du jeu vidéo.

Cette semaine, parce que vous nous l'avez réclamé, vous avez droit au retour de Traz. Bien que ne disposant pas d'un matériel dernier cri lui permettant d'être vu et entendu en Dolby Vision, notre chef bien-aimé s'est installé devant son ordinateur pour mener, comme toujours, Plume et Thomas à la baguette.

Le trio revient cette semaine sur le Resident Evil Showcase et ses annonces, parfois surprenantes, la démo de Resident Evil Village, les tests de deux indés à ne pas manquer sur Switch, FEZ et There Is No Game, avant de débattre des déclarations d'un des co-réalisateurs de Days Gone, pas forcément très heureux de l'agitation au sujet d'une suite potentiellement annulée.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine !

