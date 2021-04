PODCAST 563 : Place à Age of Empires IV, Outriders, Soulstorm, et un remake PS5 de The Last of Us

Alors que nous regardons nos voisins outre-Manche retourner en terrasse enchaîner les breuvages alcoolisés obtenus par la fermentation d'un moût de produits végétaux amylacés, nous vous garantissons que vous aurez un truc à boire en toute convivialité : nos paroles !

Et il y en a eu des mots, pas toujours bleus. Énormément. Il faut dire que pour ce podcast 563, les sujets n'appellent guère au silence. Camille (?), Alix, Thomas et Plume avaient clairement des choses à dire, parfois en toute mauvaise foi.

Mais de quoi causent-ils, infatigables pipelettes qu'ils sont ? Eh bien au cas où le titre de l'article vous a échappé, et on se demande comment, il est question cette fois du premier aperçu d'Age of Empires IV, des tests du TPS Outriders et du jeu de plate-forme teinté de réflexion Oddworld Soulstorm, et d'un débat, né de révélations de l'inévitable Jason Schreier : a-t-on besoin d'un remake de The Last of Us sur PS5 ? Vous avez quatre... Euh, non, ça dure un peu plus de 1h45, alors régalez-vous !

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les membres Premium du site.

