PODCAST 561 : À trois pour parler d'It Takes Two et NieR Replicant ver.1.22...

"Brouillard en mars, gelée en mai" nous affirme le dicton. Mais si l'avenir s'annonce plus que jamais incertain, la quinzième saison des podcasts de la rédaction reste fidèle au poste, elle, et ne risque certainement pas de vous embrumer.

Débarrassées (temporairement) de Trazom et Plume (notre Duo des Chats rien qu'à nous), les souris Rami, Filipe et Thomas vont danser à bonne distance les uns des autres sur l'actualité de cette semaine.

Après un détour obligatoire par le Win et le Fail, notre triumvirat va vous dire tout le bien qu'il pense d'It Takes Two, une thérapie de couple duale sous forme de comédie ; NieR Replicant ver.1.22474487139... et son ravalement de façade mathématique ; et Minit Fun Racer, un mélange des genres caritatif que vous aviez peut-être manqué. Au final, vous serez parfaitement armés pour faire revenir l'être aimé et sortir des racines carrés pour impressionner tous vos amis... par vidéo interposée.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine !

