PODCAST 560 : PlayStation contre-attaque, Monster Hunter Rise et Kaze au cas où

Ca y est, les amis. C'est le printemps ! Youpi, c'est la fête, allez, on se rassemble, tout le monde de... Non, toujours pas. En revanche, vous pouvez toujours suivre cette quinzième saison des podcasts de la rédaction, sans restriction.

Incroyables, ces timings. Après un retour médiatique de Nintendo et une semaine bourrée à craquer d'annonce pour Xbox, c'est toute la branche jeu vidéo de Sony qui s'est réveillée. Et Thomas, Romain, Joniwan et Plume ont décidé de vous parler, dans le premier arc scénaristique de cette émission, de ces différentes annonces et révélations, ainsi que de la rumeur concernant le PlayStation Store sur PS3, PSP et PS Vita.

Un gros morceau avant de s'attaquer au test le plus attendu de ce début d'année, celui d'un Monster Hunter Rise qui fait honneur à la Switch et fera hurler les fans de la licence qui n'ont pas encore la console de Nintendo ; puis un autre, plus modeste, d'un titre qui s'inspire fortement d'une gloire de la firme de Kyoto, un certain Kaze and the Wild Masks. Et comme toujours, avant tout cela, il est question de WIN et de FAIL, qu'on vous laisse découvrir.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les membres Premium du site.

Notre Podcast est désormais

disponible sur Deezer et Spotify (+ archives) !