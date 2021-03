PODCAST 558 : Réflexions autour de la Super Nintendo Switch et Maquette

Nouvelle semaine, nouveau podcast. Une émission encore placée sous le signe des rumeurs, de la bonne humeur et que l'on aurait pu tourner en Hummer, juste pour la rime. Mais non.

Toujours avec le même souci de ne pas rester collés les uns aux autres, surtout lorsque l'on connaît la situation de l'épidémie, dont vous avez peut-être entendu parler, en région parisienne les membres de la rédaction se réunissent pour un nouveau podcast encore une fois bien rempli.

Pendant un peu plus d'une heure, vous allez pouvoir écouter ou regarder les toujours joyeux Romain, Thomas et Plume revenir sur les dernières fuites et rumeurs au sujet d'une version améliorée de la Nintendo Switch et donner un avis sur le récemment paru Maquette. Mais pas que. Car cette semaine, c'est double dose de WIN et de FAIL qui, là encore, font réfléchir.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine !

