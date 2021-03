PODCAST 557 : La PS5, Outriders, It Takes Two et Bravely Default 2 sur écoute

Tester, tracer, isoler. Voilà la politique que la rédaction suit encore cette semaine avec une nouveau podcast porté sur l'actualité qui devrait vous vacciner, au minimum, contre la morosité ambiante.

Le mois de mars. Bientôt le printemps. Mais ce qui bourgeonne, ce sont les annonces, les présentations, les previews, les tests. Il y en a partout. On espère que vous n'êtes pas allergiques car ça déborde littéralement dans notre dernier podcast.

Ainsi les bons Romain, Joniwan, Yann (en différé) et Plume ont des tas de choses à vous dire. En premier lieu, enfin, après des WIN et FAIL super dodus, sur l'actualité de la PS5, qui frémit, et qui bout même avec le dernier State of Play durant lequel on a pu découvrir la version nouvelle génération de Final Fantasy VII Remake. Vient ensuite le temps des previews. Deux salles, deux ambiances avec Outriders et It Takes Two, pourrait-on dire, et un retour sur TEST, celui d'un RPG qui va vous donner du fil à retordre : Bravely Default II. Vous voyez, il y a du matos. Alors on vous laisse vite, on ne vous fait pas la bise. De toute façon, il vaut mieux éviter encore un certain temps.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les membres Premium du site.

