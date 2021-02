PODCAST 556 : Persévérance avec le Nintendo Direct, la BlizzConline et 2 jeux très méchants

Les beaux jours ont eu la sympathie de teaser leur retour. Et pourquoi pas, si vous profitez un peu de la douceur, qui ne va naturellement pas durer, vous balader au son du dernier podcast de la rédaction ?

À voir aussi : PODCAST 555 : Super Mario 3D World, Six Days in Fallujah et Persona 5 Strikers en consultation

On vous pose la question comme ça, hein, n'allez pas croire qu'on vous impose quoi que ce soit. L'équipe de Gameblog, toute heureuse que le site fête ses 14 ans d'existence, n'est pas du genre à vouloir absolument que vous répondiez à ses désirs, ne va pas vous dire qu'elle "compte sur vous" pour vous faire culpabiliser si jamais vous ne faites pas ce qu'elle souhaite.

Mais bon. Maintenant que vous êtes là, pas de raison de revenir en arrière. Il faut persévérer, aller au bout des choses. En l'occurrence, écouter ces chers Romain, Thomain et Plume passer en revue les annonces marquantes du dernier Nintendo Direct et de la BlizzCon virtuelle. Comprendre pourquoi l'obstination s'avère indispensable avant d'envisager de se procurer les très sévères Ghosts 'n Goblins Resurrection et Cyber Shadow. S'entêter, ça marche. La preuve, vous êtes là et convaincu(e) de vous plonger dans cette émission. Mission réussie. Et nous, nous n'avons pas fait UNE concession, LES AMIS.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les membres Premium du site.

Notre Podcast est désormais

disponible sur Deezer et Spotify (+ archives) !